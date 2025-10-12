Toller Sieg der Ü32 7er-Germanen

Der BFC Germania 7er zeigte am Sonntagmittag eine überragende Leistung und feierte einen deutlichen 9:1-Heimsieg gegen den VfB Fortuna Biesdorf 7er.

Nach weiteren Treffern von Alimanovic (44’, 55’, 69’), Unterhofer (47’), Pischke (66’), Ribic (66’) und Bartylla (70’) stand am Ende ein hochverdienter 9:1-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Bereits in der 1. Minute brachte Sabit Alimanovic die Germania in Führung. Kurz darauf gelang den Gästen durch einen Handelfmeter der Ausgleich (2.). Doch Germania ließ sich davon nicht beirren: Erneut Alimanovic sorgte in der 11. Minute für die 2:1-Führung. Mit viel Einsatz, Kombinationsfreude und starkem Teamgeist dominierte Germania das Geschehen.

Man of the Match war eindeutig Sabit Alimanovic, der mit fünf Treffern den Gegner nahezu im Alleingang auseinander nahm. Doch auch der Rest der Mannschaft überzeugte durch eine geschlossene und konzentrierte Vorstellung – eine echte Teamleistung.

Mit diesem Sieg übernimmt Germania verdient den 1. Tabellenplatz. Die Moral im Team stimmt, und das Spiel war ein schönes Geschenk für Trainer Hochheim, der nach seiner Rückkehr direkt mit einem Kantersieg begrüßt wurde.

Weiter geht’s bereits am Mittwoch im Pokalspiel gegen SF Kladow 7er, wo die Germania an diese starke Leistung anknüpfen will.

Fazit:

Starke Mannschaft, überragender Alimanovic, geschlossene Teamleistung – Germania ist bereit für mehr!