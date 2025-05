Toller Rasen, bescheidenes Spiel 

Er hatte mal wieder alles gegeben: Harry Wehlen, der so engagierte und versierte Platzwart des SV Lüxem, präsentierte „seinen“ Rasen zum letzten Heimspiel der laufenden Bezirksliga-Saison gegen den SV Sirzenich in einem erstklassigen Zustand. Fußballspielen hätte den Akteuren da eigentlich leichtfallen müssen. Was die 200 Zuschauer am frühen Samstagabend aber über die vollen 90 Minuten hinweg geboten bekamen, wurde Wehlens „Teppich“ nicht wirklich gerecht. Beiden Mannschaften merkte man die hohe Bedeutung der Partie an. Es wurde gekämpft und gegrätscht. Spielerisch lief indes kaum etwas zusammen.

Die Szene des Spiels der an Höhepunkten insgesamt sehr armen 90 Minuten war schnell auszumachen. Neun Minuten vor der Pause scheiterte Bastian Neises zunächst am stark parierenden Lüxemer Schlussmann Joshua Stewart. Im Nachsetzen versuchte es Luca Clemens. Mit letzter Kraft kratzte Florian Schmitt den Ball von der Linie. Kurz darauf touchierte das Spielgerät nach einer Ecke von Kevin Walter die Latte (39.).

„Der mögliche Abstieg spielte in vielen Situationen sicher eine Rolle. Gerade zu Beginn gab es viele zerfahrene Aktionen“, wusste denn auch Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt, der das Team gemeinsam mit Nico Hubo coacht.

Bereits zuvor waren die das Mittelfeld schneller als die Hausherren überbrückenden Gäste näher dran, um einen Treffer zu markieren. So köpfte der aufgerückte Verteidiger Dominic Zimmermann nach einer Ecke aus zentraler Position drüber (18.), dann sorgte eine Hereingabe von Neises für Gefahr im Lüxemer Strafraum (19.).

„Wir hatten viele Aktionen in der Box und haben kein schlechtes Spiel abgeliefert“, durfte Tillmann Schweitzer, der die Sirzenicher gemeinsam mit Elmar Klodt trainiert, zu Recht feststellen. Im Grunde genommen musste der Aufsteiger nur eine einzige brenzlige Situation im eigenen Strafraum überstehen: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erreichte ein langer Ball Detsit Choompong, SVS-Schlussmann Felix Bollig kam aus seinem Kasten raus, hatte das Spielgerät aber nach Ansicht des umsichtig leitenden Schiedsrichters Jan Ulmer zwischenzeitlich unter Kontrolle, sodass es Freistoß für Sirzenich gab. Zu einem Treffer hätte dieser Angriff aber sowieso nicht geführt.

Der Mix aus Sicherheitsdenken und Nervosität dominierte auch das Geschehen im zweiten Durchgang. Minutenlang spielte sich alles zwischen den Strafräumen ab. Auch die immer mal wieder lang nach vorne geschlagenen Bälle brachten keinen Erfolg. Lüxem probierte es ein paar Mal aus der Distanz, verfehlte das Ziel dabei aber jeweils deutlich. Gegen Ende wollte es Sirzenich noch mal wissen. Clemens prüfte Stewart mit einem kernigen Schuss aus halblinker Position (80.), zwei Minuten später verpasste der am langen Pfosten lauerende Robin Esser eine Flanke von Luca Bierbrauer nur knapp. Der agile Esser versuchte es in der Nachspielzeit noch selbst, aber auch hier war der sichere Stewart zur Stelle (90.+1).

Patrick Schmidt, Spielertrainer des SV Lüxem:

Sirzenichs Coach Schweitzer trauerte gerade der vertanen Doppelchance gegen Ende der ersten Hälfte nach: „Da müssen wir eigentlich in Führung gehen.“ Die Lage spitzt sich nun zu für sein Team. Vor dem finalen Spiel am Samstag ab 17.30 Uhr daheim gegen die SG Saartal Schoden belegt man den viertletzten und damit ersten Abstiegsplatz. Es zählt (wohl) nur ein Sieg. „Es geht um alles oder nichts, aber das kennen wir ja schon aus den vergangenen Wochen“, weiß Schweitzer und geht davon aus, dass seine Mannschaft mit dem hohen Druck umgehen kann.

Lüxem hat es hingegen in der eigenen Hand: Drei Zähler beträgt der Vorsprung auf Sirzenich, dazwischen liegen auch noch die um zwei Punkte schlechter notierten Utscheid/Mettendorfer. Spielertrainer Schmidt war sich zwar darüber im Klaren, dass Leistung und Ausbeute gegen Sirzenich (zu) dürftig waren, selbstbewusst fügte er aber an: „Wir brauchen nicht auf die anderen zu schauen. Jetzt holen wir nächste Woche einen Dreier in Salmrohr.“

Egal, wo die Lüxemer in der kommenden Saison spielen: Es dürfte die letzte komplette Saison auf Harry Wehlens „Teppich“ sein. Im nächsten Jahr soll ein Kunstrasenplatz am Grünewald entstehen (TV berichtete). „Auch um ihn werde ich mich kümmern. Schließlich muss auch er gepflegt werden“, kündigt der Platzwart schon mal vorsorglich an.

SV Lüxem – SV Sirzenich ⇥0:0

Lüxem: Joshua Stewart - Gaith Aswad (75. Patrick Schmidt), Karim Aswad, Jonas Adams, Benjamin Sorge, Nils Schermann (46. Leon Gilz), Timo Eifel, Janos Justen (83. Alexander Mittler), Florian Schmitt, Detsit Choompong. (87. Nils Valerius)

Sirzenich: Felix Bollig - Jannik Boost (68. Tobias Geib), Simon Klodt, Ben Schneider, Dominic Zimmermann, Luca Bierbrauer, Tom Schüßler (46. Robin Esser), Nico Geib (73. Moritz Stemper), Luca Clemens, Kevin Walter, Bastian Neises (79. Philipp Brost).

Schiedsrichter: Jan Ulmer (Hönningen)

Tore: Fehlanzeige