Dirk Tönnies ist hochzufrieden mit dem Pokalauftritt seiner Mannschaft. – Foto: SSVg Velbert 02

„Toller Pokalfight“ gegen den WSV: SpVg-Coach Tönnies trotz Aus stolz Niederrheinpokal: Die SpVg Schonnebeck bekam es im Rahmen des Pokal-Achtelfinals mit einem echten Schhwergewicht zu tun, schließlich ging es am heimischen Schetters Busch gegen den Wuppertaler SV. Im Duell gegen den gestandenen Regionalligsten schlug sich die SpVg mehr als nur wacker, schlussendlich entschied ein Sonntagsschuss die Partie. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Niederrheinpokal Wuppertaler SV SF Baumberg Schonnebeck + 8 weitere

Ganze 75 Minuten lang gelang es Underdog SpVg Schonnebeck im Duell gegen Regionalligist Wuppertaler SV die Null zu halten, ehe ein Traumtor durch WSV-Stürmer Dildar Atmaca die Partie zugunsten der favorisierten Gäste entschied. Damit ist das vorzeitige Niederrheinpokal-Aus der SpVg aus Schonnebeck zwar besiegelt, Chefcoach Dirk Tönnies findet im Anschluss an die Begegnung dennoch ausschließlich positive Worte über die Leistung seiner Mannschaft, die inbesondere durch Leidenschaft und Körperlichkeit überzeugte.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg über den VfL Jüchen-Garzweiler am Wochenende ging es für die Schwalben-Akteure am Dienstagabend zum Pokal-Kracher gegen den Wuppertaler SV, in dem sich die Tönnies-Schützlinge von ihrer besten Seite zeigten. Gegen den zuletzt formstarken Kontrahenten aus dem höheren Klassement zeigte sich der drittplatzierte der Oberliga Niederrhein über die vollen 90 Spielminuten hochkonzentiert und defensiv stabil, sodass es auf Seiten der Gäste schlussendlich ein Traumtor brauchte, um den Einzug in die nächste Runde klarzumachen. SpVg-Coach Dirk Tönnies zeigt sich im Gespräch mit FuPa Niederrhein hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und lobt allen voran die defensive Stabilität seiner Elf. Tönnies: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, das war eine Riesenleistung“

Di., 14.10.2025, 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Wuppertaler SV Wuppertaler SV 0 1 Abpfiff Gegen den höherklassigen Kontrahenten setzten die Grün-Weißen bewusst auf einen defensiven Ansatz, mit Tim Winking und Darko Ilic rotierten zwei erfahrene Defensiv-Akteure in die Startformation der Schwalben und bildeten neben Kapitän Matthias Bloch, Noah Kloth und Dacain Baraza eine neuformierte Fünferkette. Die Umstellung lag darin begründet, „defensiv erstmal gut zu stehen und sich fallen zu lassen“, wie Tönnies erklärt: „Unser Ziel war es, dem Gegner den Ball zu lassen und durch gewonnene Zweikämpfe ins Umschaltspiel zu kommen. Dieser Plan ist dann auch voll aufgegangen, wir haben nur die ein oder andere Chance leider nicht genutzt“, resümiert der 51-jährige Übungsleiter.

Sowohl im ersten Abschnitt als auch nach dem Seitenwechsel stand der Oberligist defensiv stabil und erfüllte die Vorgaben des Trainerteams. Auch deshalb sah sich Tönnies lange nicht zu personellen Umstellungen gezwungen, erst in der Schlussphase brachte der Chefcoach mit Alpha Kevin Kourouma und Philipp Schmidt zwei frische Offensiv-Impulse. Dennoch sollte es schlussendlich nicht für den großen Wurf reichen, was den Übungsleiter aber nicht von Lobeshymnen über das Auftreten seiner Spieler abhält: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, das war eine Riesenleistung und eine toller Pokalfight“, lobt Tönnies und stimmt zugleich der Aussage von WSV-Coach Sebastian Tyrala nach Spielende zu, wonach „nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft“ gewonnen habe. Ligaalltag wartet - Topspiel vor der Tür

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:00 PUSH