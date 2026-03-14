Toller Mensch und Frohnatur: Rolf Birkhölzer lebt nicht mehr

Wetzlar. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre es erst gestern oder vorgestern gewesen. Manchmal, und gerade an diesem Freitag im März 2026, fühlt sich dieser Moment dann wieder so endlos lange her an. Als ich nach meinem Vorstellungsgespräch im Herbst 1999 aus dem Büro des damaligen Chefredakteurs kam und kurz mal in die Sportredaktion ging, um mich als künftiger Kollege vorzustellen, kam mir als erstes Rolf Birkhölzer entgegen und begrüßte mich herzlich.
Sicher auch, weil er den nächstgelegenen Arbeitsplatz zur Flurtür hatte. Vor allem aber, weil er ein menschen- und lebensoffener Typ war. Und so bekam ich seine rheinische Frohnatur schon einige Wochen vor meinem Amtsantritt bei der Wetzlarer Neuen Zeitung mit.
Genau diese Art des Umgangs von „Birke“, wie ihn Freunde und Bekannte gerne nannten, lernte ich mehr und mehr schätzen. Die erste Auswärtsfahrt mit dem heutigen Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar nach Bad Schwartau und der Zwischenstopp in Hamburg – unvergessen. Wie so viele Momente danach. Als Redaktionskollege mit seinen für ihn typischen Edding-Stift-Vermerken auf dem richtigen Lichtschalter oder das Umbruch-Kreuzchen in der Mitte seines Computer-Bildschirms – legendär.
Im Verlauf der nächsten Jahre erfuhr ich viel, auch über seine Glanzzeiten als Torhüter beim 1. FC Köln, seinen unvergessenen Auftritt mit den „Geißböcken“ im Camp Nou des FC Barcelona und, und, und. Eben, was Rolf als Fußball-Profi und gleichzeitig als Mensch so ausmachte und ausmacht.
Als er 2003 die WNZ-Redaktion verließ, war ich traurig. Es fehlte einer aus der Stammformation. Ein feiner, top haargestylter und stets gut gekleideter Kollege in unserem Kreis. Aber „Birke“ war ja nicht weg. Wir hielten Kontakt, weil er als Freier Mitarbeiter und fleißiger Berichterstatter auf den Sportplätzen der Region für „unser Blatt“ unterwegs blieb. Und weil Rolf immer mal wieder außer der Reihe bei mir anrief, um entweder mein Fachwissen zu testen, um Rat in einer sportlichen Frage zu bitten oder einfach nur, um locker über dies und jenes zu quatschen.
Wenn seine Nummer auf meinem Handy-Display erschien, war die Freude, ihn zu hören, groß. Zuletzt auch, weil ich mitbekommen hatte, dass Rolf schwer mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Ausgerechnet er, der stets auf Alkohol verzichtete und geistig und körperlich immer fit und fidel wie ein junger Kerl wirkte.
Dem Fußball, seiner großen sportlichen Leidenschaft, blieb der ehemalige Bundesliga-Keeper lange eng verbunden. Ob als schreibender oder stiller Beobachter am Rande des Rasens oder als rüstiger, leidenschaftlicher Förderer von heimischen Torhüter-Talenten – Rolf war irgendwie nie weg.
Außer, er genoss die vielen Reisen mit seiner Lebensgefährtin oder mit dem großen Kreis der Kumpels von früher. Das alles wurde mit den Jahren leider weniger. Zuletzt hörte ich von „Birkes“ Freunden häufiger, wie schlecht es meinem früheren Kollegen gehen und er zuletzt im Hospiz leben und dort versorgt würde.
Die Nachricht, dass er im Alter von 76 Jahren gestorben ist, hat mich getroffen. Die Zeit rast dahin, sie hält vor niemandem an. Mit Rolf (Wilhelm) Birkhölzer geht wieder einer aus der alten Garde. Ein loyaler und super netter ehemaliger Kollege. Ein Typ, dem man nie böse sein konnte. Eine rheinische Frohnatur eben. Die er für mich seit jenem ersten Treffen im Herbst 1999 war und blieb. Maach et joot, „Birke“!