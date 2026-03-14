Toller Mensch und Frohnatur: Rolf Birkhölzer lebt nicht mehr

Außer, er genoss die vielen Reisen mit seiner Lebensgefährtin oder mit dem großen Kreis der Kumpels von früher. Das alles wurde mit den Jahren leider weniger. Zuletzt hörte ich von „Birkes“ Freunden häufiger, wie schlecht es meinem früheren Kollegen gehen und er zuletzt im Hospiz leben und dort versorgt würde.

Die Nachricht, dass er im Alter von 76 Jahren gestorben ist, hat mich getroffen. Die Zeit rast dahin, sie hält vor niemandem an. Mit Rolf (Wilhelm) Birkhölzer geht wieder einer aus der alten Garde. Ein loyaler und super netter ehemaliger Kollege. Ein Typ, dem man nie böse sein konnte. Eine rheinische Frohnatur eben. Die er für mich seit jenem ersten Treffen im Herbst 1999 war und blieb. Maach et joot, „Birke“!