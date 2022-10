Toller Fight nach Rückstand wird belohnt!

Die zweite Mannschaft tat sich nach der spielfreien Woche zunächst schwer und kam gegen gut sortierte Gäste der SGM kaum zu Offensivaktionen. Dazu musste man nach einer Verletzung von Lukas Feuchter früh wechseln. Als man dann noch durch einen völlig unnötigen Elfmeter in Rückstand geriet (20.), musste man sich erst einmal wieder sortieren und langsam konnte das Spiel ausgeglichener gestaltet werden. Zwar hatte die SGM noch eine Chance auf das 0:2, doch der sehr schön über Poferl und Kaiser herausgespielte Ausgleichstreffer von Szautner kurz vor der Halbzeit war dennoch nicht ganz unverdient. Nach dem Seitenwechsel taten die Gäste dann insgesamt zu wenig und unsere Mannschaft konnte sich so ein Chancenplus herausarbeiten. Das 2:1 durch Lutfiu nach einer Stunde war ebenfalls stark vorbereitet von Tobias Zeller und so war man nun auf der Siegerstraße. Das 3:1 durch Szautner war dann die Vorentscheidung in diesem Spiel gegen einen sehr schwer zu bespielenden Gegner. Zwar musste man am Ende noch die ein oder andere knappe Situation überstehen, der Sieg war aber nicht mehr in Gefahr und war vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit auch verdient.