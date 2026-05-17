Toller Erfolg für die D-Mädchen des VfL Sittensen

– Foto: Kerstin Kaiser



Triple-Sieger. Es sind erfolgreiche Tage für die jungen VfL-Fußballerinnen. Zunächst gewann das Team Anfang Mai in Zeven ohne Gegentor beim Kreispokal-Turnier den Titel vor Heeslingen und Anderlingen/Byhusen, und eine Woche später schlug der VfL-Nachwuchs im vorletzten Saisonspiel den TuS Zeven deutlich mit 9:0, sicherte sich damit vorzeitig auch die Kreisliga-Meisterschaft. Es war das Triple, der dritte Titel in dieser Saison.

Eine schöner und sehr verdienter Erfolg: "Die Mädchen haben in den letzten vier Jahren so gut zusammen trainiert, sich immer weiter verbessert, sich in jeder Hinsicht super weiterentwickelt. Wir sind sehr stolz auf sie", so Andrzej Nowak, der gemeinsam mit Lars Breitkopf und Carolina Zapel das Team trainiert.

Zum Abschluss folgt noch ein Saison-Höhepunkt: Am 21. Juni finden auf dem eigenen Platz in Sittensen die Bezirksmeisterschaften statt.