– Foto: heeb

Toller Budenzauber in Lichtenstein bei der Junior-Cup Bezirksendrunde Knappe Entscheidungen bis zum Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeister

Die Hallenspiele in Lichtenstein erforderten hohes fußballerisches Können mit exaktem Passspiel. Die Spiele wurden ohne Bande ausgetragen, das heißt genaue Pässe in den Fuß waren gefragt, zudem wurde auf 3m Tore gespielt, das wiederum Dribblings und Kombinationsspiel erforderte.













Auch die 4sec Regel wurde angewandt, nach jedem Ball aus, hatte man 4 sec Zeit um den Ball ins Spiel zu bringen, sobald der Futsalball Spielbereit war.

Aus diesem Grund kamen sehr ausgeglichene Spiele zu Stande mit ganz knappen Ergebnissen, vor allem in den Endspielen.



Bei den C-Junioren waren die Halbfinal Spiele stark umkämpft, VfL Pfullingen U15/ II gewann mit 2-1 gegen die SGM Croatia RT / RT Juniors, das zweite Halbfinale entschied die TSG Tübingen I mit 2-1 für sich gegen VfL Pfullingen U15/ I. Somit spielten um Platz 3, SGM Croatia RT / RT Juniors - VfL Pfullingen U15/ I , Endergebnis 0-2. Und das Finale um den Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeister Titel der VfL Pfullingen U15/ II - TSG Tübingen, Endstand 2-1.

Für die beiden Erstplatzierten geht es am 07./08. 02. weiter in der wfv Verbandsvorrunde, dann geht es in die wfv-Verbandsendrunde und wenn man hier auch vorne dabei ist, geht es um den Süddeutschen Titel und dann um den Deutschen Futsalmeister Titel.





C-Junioren und Endtabelle Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeister: VfL Pfullingen U15/ II Platz 1: VfL Pfullingen U15/ II Platz 2: TSG Tübingen Platz 3: VfL Pfullingen U15/ I Platz 4: SGM Croatia RT / RT Juniors



– Foto: heeb





Bei den D-Junioren gab es keine Halbfinalspiele, die beiden Gruppen Ersten waren sofort im Finale und die Gruppen Zweiten spielten um Platz 3. Bei den D-Junioren gab es keine Halbfinalspiele, die beiden Gruppen Ersten waren sofort im Finale und die Gruppen Zweiten spielten um Platz 3. Die Begegnung um Platz 3: SSV Reutlingen I - SSV Reutlingen II , Endstand 3-0 Das Finale war spannend und wurde erst nach Verlängerung und Sechsmeterschießen entschieden. Die Gegner waren Young Boys Reutlingen I - TSV Altenburg IV , 1-1 , in der Verlängerung fielen keine Tor und das Sechsmeterschießen gewann am Ende die YB Reutlingen I mit 6-5. Beide Mannschaften haben sich für die wfv-Verbandsvorrunde am 07./08. 02, qualifiziert. Bei den Junioren geht es weiter bis zur wfv-Verbandsendrunde um den Titel des Württembergischen Sparkassen Junior-Cup Meisters.



D-Junioren und Endtabelle Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeister: Young Boys Reutlingen I Platz 1: Young Boys Reutlingen I Platz 2: TSV Altenburg IV Platz 3: SSV Reutlingen I Platz 4: SSV Reutlingen II





– Foto: heeb





Bei den E-Junioren gab es keine Halbfinalspiele, die beiden Gruppen Ersten waren sofort im Finale und die Gruppen Zweiten spielten um Platz 3. Bei den E-Junioren gab es keine Halbfinalspiele, die beiden Gruppen Ersten waren sofort im Finale und die Gruppen Zweiten spielten um Platz 3. Die Begegnung um Platz 3: TSV Dettingen/Erms I - SSV Reutlingen I , 0-0, auch in der Verl. gab es keine Tore, im Sechsmeterschießen gewann der SSV mit 4-2. Das Finale war spannend und wurde erst nach Verlängerung und Sechsmeterschießen entschieden. Die Gegner waren VfL Pfullingen U11/ I - TSV Altenburg II , 1-1 , in der Verlängerung fiel keine Tore und das spektakuläre Sechsmeterschießen gewann am Ende der TSV Altenburg mit 9-8.





E-Junioren und Endtabelle Sparkassen Junior-Cup Bezirkshallenmeister: TSV Altenburg II Platz 1: TSV Altenburg II Platz 2: VfL Pfullingen U11/I Platz 3: SSV Reutlingen I Platz 4: TSV Dettingen/Erms I