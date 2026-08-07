Toller Auftakt für Zeven

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Hesedorf. Zevens Trainer Jan Rosenbrock hatte sich im Vorgespräch zu diesem Spiel gewünscht, an diesem Freitagmorgen als erster Tabellenführer der Kreisliga aufzuwachen. Es war ihm vergönnt. Zeven gewann am Donnerstagabend beim MTV Hesedorf mit 4:0.

Schon in der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste über weite Strecken die Partie, erspielten sich immer wieder Möglichkeiten durch beispielsweise Ben Shabani, Kjell Hinrichs oder auch Marvin Benet - aber zunächst noch ohne Erfolg. "Wir haben schon sehr viele gute Chancen liegen gelassen. Das 0:0 zur Pause war schon etwas ärgerlich", so Rosenbrock.

Und die Gastgeber? Bei denen zeigte sich das Fehlen von Goalgetter Kristian Reitmann. "Sie haben es oft mit langen Bällen versucht, hatten vielleicht eine halbe Chance in diesem Spiel", so Rosenbrock. "Was nicht zuletzt auch an unserer starken Defensive um Roan Wagner, Youri van Putten und Torwart Maurice Meyer lag!"

Im zweiten Abschnitt sollten dann "endlich" - aus Zevener Sicht - die Tore fallen: Innenverteidiger Youri van Putten war es, der per Kopfball kurz nach Wiederanpfiff den TuS in Führung brachte (49.). Fünf Minuten später wurde Kjell Hinrichs im gegnerischen Strafraum gelegt. Den fälligen Stafstoß verwandelte Mattis Michaelis zum 2:0.

Die Zevener dominierten die Begegnung nun noch mehr. "Es war nur noch ein Spiel auf ein Tor", so Rosenbrock, dessen Team in der 73. Minute durch Ben Shabani nach Vorlage von Marvin Benet auf 3:0 erhöhte. Das vierte TuS-Tor gelang in der Nachspielzeit dem in der Schlussphase eingewechselten Till Klinger.

"Das Team hat es heute super gemacht", freute sich Rosenbrock. "Ich bin froh, dass wir diese Hürde hier in Hesedorf so gut genommen haben."