Toller 3:1-Sieg für den VfL Wanfried

Brombeermännern gelingt Überraschungscoup

Durch eine überragend engagierte, kämpferische und geschlossene Mannschaftsleistung gewann der VfL Wanfried gestern Nachmittag in der Gruppenliga sein Heimspiel gegen die Gäste von TuSpo Grebenstein mit 3:1 (0:0). Die erste Torchance in der Begegnung im Werrastadion hatte der Vorjahres-3. der Gruppenliga aus Grebenstein, in der 4. Minute konnte VfL-Keeper Jan Just den Ball nach einem Schuss mit einer tollen Reaktion noch über das Gehäuse des Gastgebers lenken. Der VfL agierte zu Spielbeginn aus einer verstärkten Defensive, die ersten zehn Minuten gehörten dann aber den Gästen. Die Althans-Elf konnte sich dann im weiteren Spielverlauf von dem Anfangsdruck des Favoriten befreien und gestaltete die Partie offen. Das Geschehen spielte sich nun zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab, der sonst offensivstarke TuSpo konnte sich aber bis zum Halbzeitpfiff keine nennenswerte Torchance mehr erarbeiten. Drei Minuten nach Wiederanpfiff schallte dann lauter Torjubel durch das Werrastadion. Nach einem kapitalen Abwehrfehler bei den Gästen nutzte Maurice Burdzik die Situation blitzschnell aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später hatte erneut Maurice Burdzik das mögliche 2:0 auf dem Fuß, er scheiterte aber am herauslaufenden Torwart des TuSpo. Das Gästeteam verstärkte nun den Druck und drängte auf den Ausgleichstreffer. Der VfL spielte aber wie auch schon in der ersten Halbzeit hochkonzentriert weiter, so dass sich der hochgehandelte TuSpo an der überaus sicher stehenden VfL-Defensive um Paul Hermann die Zähne ausbiss. In der 69. Minute konnten die Brombeermänner das Ergebnis auf 2:0 erhöhen, als der heute sehr spielfreudig und agil aufspielende Maurice Burdzik nach einem blitzschnellen Konter das runde Leder im TuSpo-Tor einnetzen konnte. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann in der 83. Minute Fabian Voss mit seinem Treffer zum 3:0 und machte in der Begegnung den Deckel drauf. Für die Gäste lief nun die Zeit davon und es reichte nur noch zum 3:1-Anschlusstreffer fünf Minuten vor dem Spielende. Bei dem 3:1-Erfolg überzeugte der VfL in allen Mannschaftsteilen, zeigte gutes Zweikampfverhalten und ging als verdienter Sieger vom Platz. Der Gastgeber ist nach dem überraschenden Sieg als Aufsteiger nun endgültig in der Gruppenliga angekommen und belegt mit sieben Punkten den 11. Tabellenplatz. Für das Team von Trainer Marco Althans geht es bereits am kommenden Mittwoch weiter, wenn der Tabellenführer FSC Lohfelden seine Visitenkarte im Werrastadion abgibt.