„Tolle Moral" – Kammerberg verlässt die Relegationszone

Kammerbergs Peter Graf (l.) – Foto: Michalek

Nach einem Rückstand stellte Trainer Victor Medeleanu mutig um. Die SpVgg Kammerberg siegte gegen Gaimersheim und kletterte aus der Abstiegszone.

Weil einige Spieler fehlten, musste Medeleanu bei seiner Startaufstellung kreativ sein. Er stellte erneut den eigentlich offensiven Florian Machl als Außenverteidiger auf. Das klappte gut. Überhaupt war Kammerberg gut im Spiel und in der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft. Lukas Fladung verzog knapp und Beren Mete köpfte nach einem Freistoß an den Pfosten.

Für die SpVgg Kammerberg könnte das Spiel gegen den TSV Gaimersheim ein Schlüsselmoment in dieser Saison sein. Nach einem Rückstand zur Pause griffen die Umstellungen von Trainer Victor Medeleanu – und Kammerberg drehte die Partie. Dank des 3:2 (0:1)-Erfolgs ist die Spielvereinigung auf einen Nichtabstiegsplatz gesprungen.

Die Führung lag in der Luft – und rückte noch näher, als der Schiedsrichter nach dem Handspiel eines Gaimersheimers auf den Punkt zeigte. Domenik Kaiser schnappte sich den Ball, Sebastian Hirschbeck ahnte jedoch die Ecke und parierte den Elfmeter. Gaimersheim zeigte sich selten in der Offensive, lauerte aber auf seine Chance. In der 38. Minute kam ein langer Ball dann einmal bei Benjamin Anikin an, der eiskalt zum 0:1 traf (38.).

Der Rückstand kurz vor der Pause war ein Dämpfer für die Kammerberger. Trainer Medeleanu versuchte, seine Elf zur Halbzeit aufzubauen – und stellte um. Jan Lipovsek kam für die Sturmspitze Peter Graf und übernahm den Platz von Thomas Eichenseer auf der Doppelsechs. Dieser rückte auf Machls Position, der wiederum Kaiser vom linken Flügel in den Sturm verdrängte.

„Wir mussten Risiko gehen“, begründete Medeleanu die Rotation. Der Mut wurde während einer Zehn-Minuten-Strafe gegen die Gäste belohnt: Zunächst erzielte Machl nach einer Eichenseer-Flanke per Kopf den Ausgleich (55.), ehe Fladung nur zwei Minuten später den Doppelschlag perfekt machte. Kammerberg wollte die Vorentscheidung und legte in der 83. Minute durch Villand nach. Gaimersheim machte es mit dem Anschlusstreffer durch Luka Jukic (89.) noch einmal spannend, der Kammerberger 3:2-Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

„Die Jungs haben eine tolle Moral gezeigt“, freute sich Medeleanu. „Und so müssen wir in den letzten beiden Spielen weitermachen.“