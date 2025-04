„Tolle Mannschaftsleistung“, SC Hainberg siegt bei Offensivspektakel

In einem offensiv geprägten Bezirksliga-Duell behält der SC Hainberg die Oberhand. Trotz personeller Engpässe zeigt sich die Mannschaft spielfreudig und effizient – Trainer Lars Willmann spricht von einer "tollen Mannschaftsleistung".

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an spielfreudig und effektiv. Thierry Ngoudjou Patigo eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, Perrin Willmann legte acht Minuten später nach. „Das zweite Tor war wunderschön rausgespielt – fußballerisch wirklich sehr gut“, betonte Trainer Lars Willmann nach dem Spiel.

Landolfshausen kam jedoch nach einer strittigen Elfmeterentscheidung zurück ins Spiel: Hendrik Ziegner verkürzte in der 33. Minute auf 2:1. „Dann hat Landolfshausen den Elfmeter bekommen, warum auch immer", so Willmann, der sich jedoch über die Reaktion seiner Mannschaft freute: „Wir haben unser Spiel weiter durchgezogen, waren stark in den Zweikämpfen und haben auch spielerisch überzeugt.“

In der zweiten Halbzeit setzte Hainberg den nächsten Akzent: Erneut war es Ngoudjou Patigo, der mit zwei weiteren Treffern (57./68.) seine überragende Leistung krönte. „Eine gute Mischung aus schnellem Flachpassspiel und gezielt eingestreuten langen Bällen hat uns heute ausgezeichnet“, analysierte Willmann. Michel Ndahiro erhöhte auf 5:1 (76.), bevor den Gästen durch Marius Münter (88.) und Ladushan Ravindran (90.) noch zwei späte Treffer gelangen.