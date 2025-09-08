Tolle Mannschaftsleistung beschert Staig II die nächsten drei Punkte

Einen insgesamt mehr als verdienten Sieg fuhr unserer zweite Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen den FV Bellenberg ein. Dabei gelang dem Amann-Team ein Start nach Maß. Patrick Schorer wurde in der 8.Minute auf die Reise geschickt und schloss wuchtig zur frühen Führung ab. Doch die Freude über den Start nach Maß wurde nur wenig später getrübt, als die Gäste mit ihrer ersten nennenswerten Aktion zum Ausgleich kamen. Danach blieben die Staiger das bessere Team und erspielten sich beste Chancen, welche allerdings leider allesamt vergeben wurde. So ging es mit einem für Bellenberg schmeichelhaften 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machten es die Staiger dann besser und zeigten sich gleich effektiver vor dem gegnerischen Gehäuse. Michi Merk war auf und davon spitzelte den Ball zur erneuten Führung ins Bellenberger Tor. Anschließend war Staig weiter die dominierende Mannschaft, ohne den Deckel drauf zu machen. Es dauerte bis zur 75.Minute bis erneut Patrick Schorer für die Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkte setzte dann Youngster Timo Herrmann, der einen mustergültigen Angriff perfekt abschloss und zum Endstand traf. Am Ende stand also ein überragender Heimerfolg für Staig II auf der Anzeigetafel. Es war der verdiente Lohn für tolle Mannschaftsleistung von A bis Z. So kann es gerne weiter gehen…