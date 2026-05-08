„Tolle Herausforderung" – Heimstetten zu Gast in Landsberg

Sarah Romert und der SV Heimstetten sind in Landsberg zu Gast. – Foto: Sven Leifer

Beim TSV Landsberg geht es noch um die Meisterschaft. SVH-Trainerin Sarah Romert schont drei Spieler für das wichtige U19-Spiel am Samstag.

Eingedenk dieses Matchballs zur Meisterschaft sollen die drei U19-Kicker, die diese Saison regelmäßig fürs Bayernligateam auflaufen, in Landsberg höchstens zu Kurzeinsätzen kommen, sagt Trainerin Sarah Romert mit Blick auf Cedric Ildas, Emil Titze und Robin Penski. Schließlich geht es für ihr Team – im Gegensatz zur Heimstettner U19 – im letzten Auswärtsspiel dieser Saison nicht mehr um arg viel.

Der SV Heimstetten kann an diesem Wochenende die Meisterschaft vorzeitig fix machen. Die Rede ist hier aber nicht etwa von den Bayernliga-Männern des Clubs, die an diesem Freitag um 19 Uhr beim TSV Landsberg antreten, sondern von den A-Junioren des SVH. Denn sie thronen in der Landesliga Süd aktuell an der Tabellenspitze und könnten sich am Samstag im Topduell beim TSV 1860 Rosenheim uneinholbar von ihrem ärgsten Verfolger absetzen.

Ganz anders sieht das beim Gegner aus Landsberg aus, der sich als Tabellenzweiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft mit dem punktgleichen Spitzenreiter TSV 1860 München II liefert. Da Letzterer jedoch nicht aufsteigen darf, ist dem TSV angesichts des großen Vorsprungs auf die Verfolger das Regionalligaticket bereits sicher. Auch deshalb rechnet Sarah Romert im letzten Heimspiel in Landsberg mit vielen Zuschauern: „Ich erwarte eine coole Kulisse und einen Gegner, für den es noch um alles geht. Für uns ist das eine tolle Herausforderung.“

Ligaweit bester Angriff

Wobei die Trainerin schon im nächsten Satz vor der „enormen individuellen Qualität“ beim designierten Aufsteiger warnt – allen voran in der Offensive. So verfügt Landsberg in Maximilian Berwein (13 Tore), Jeton Abazi (12), Daniele Sgodzay (10) und Maximilian Seemüller (10) gleich über vier Spieler, die diese Saison eine zweistellige Anzahl von Treffern erzielt haben.

Den ligaweit besten Angriff in Schach zu halten wird eine Herausforderung für die SVH-Defensive um Fabian Cavadias. Wer dabei an der Seite des Abwehrchefs auflaufen wird, dürfte sich kurzfristig entscheiden. Denn nicht nur soll Cedric Ildas fürs U19-Spiel tags darauf geschont werden, sondern auch hinter Yannick Günzel steht noch ein Fragezeichen – „aber aus einem erfreulichen Grund“, sagt seine Trainerin. Denn der 29-Jährige ist vergangene Woche Vater geworden.

Ebenso ungewiss wie bei Günzel ist auch ein Einsatz des angeschlagenen David Leitl. Sicher fehlen werden Severin Müller und der Ex-Landsberger Yamin H-Wold sowie Benedict Fink und Luka Arslan, die noch an Verletzungen laborieren. (um)