Tolle Erlebnisse für junge Speller Fußball-Talente Beim Spiel gegen Gladbach von red · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Viel Einsatz zeigten auch die jungen Fußballer des SC Spelle-Venhaus rund um die Partie der Oberliga-Mannschaft des SCSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die E3 und die F4 begleiteten die Teams auf den Platz. 40 D-Jugendliche trainierten mit Borussen-Coaches.

Die jungen SCSV-Talente von der E3 und der F4 standen schon früh am Spielfeldrand und warteten ein wenig aufgeregt auf ihren großen Auftritt an der Seite der Borussen-Stars und der Oberliga-Spieler des SCSV. Für ein wenig Ablenkung sorgte Gladbachs beliebtes Maskottchen „Jünter“. Dann liefen die Speller Kids mit den ganz in Grün gekleideten Bundesliga-Spielern und den schwarz-weißen Gastgebern vor 2546 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion auf den Platz. Der Beifall war ihnen sicher. Sie hatten ihn verdient. Für diese Partie wurden sie mit Shirts von Intersport Schulte aus Schapen ausgestattet.