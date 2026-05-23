Tolle Erlebnisse für junge Speller Fußball-Talente

Viel Einsatz zeigten auch die jungen Fußballer des SC Spelle-Venhaus rund um die Partie der Oberliga-Mannschaft des SCSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die E3 und die F4 begleiteten die Teams auf den Platz. 40 D-Jugendliche trainierten mit Borussen-Coaches.
Die jungen SCSV-Talente von der E3 und der F4 standen schon früh am Spielfeldrand und warteten ein wenig aufgeregt auf ihren großen Auftritt an der Seite der Borussen-Stars und der Oberliga-Spieler des SCSV. Für ein wenig Ablenkung sorgte Gladbachs beliebtes Maskottchen „Jünter“.
Dann liefen die Speller Kids mit den ganz in Grün gekleideten Bundesliga-Spielern und den schwarz-weißen Gastgebern vor 2546 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion auf den Platz. Der Beifall war ihnen sicher. Sie hatten ihn verdient. Für diese Partie wurden sie mit Shirts von Intersport Schulte aus Schapen ausgestattet.
Anstrengender verlief der Tag für die 40 Talente aus der D-Jugend. Sie absolvierten auf dem Kunstrasenplatz eine intensive und vielseitige Trainingseinheit unter Anleitung von Coaches der Fohlen-Akademie, die sonst Feriencamps oder Leistungscamps und Ballschulen anbietet - auch international. Die Talente übten etwa Fußball-Finten und schnelles Passspiel. Für ihren großen Einsatz bekamen sie von den Gladbacher Trainern viel Lob. Unter den Zuschauern waren auch mehrere Speller Jugendtrainer. Der SCSV hatte hatte sie eingeladen.
Knapp 90 Minuten nach dem Ende der Trainingseinheit, also nur wenige Minuten vor dem Anpfiff des Highlight-Spiels zwischen Spelle und Mönchengladbach, kamen die Jugendspieler zu einem weiteren Einsatz: Vor dem Anpfiff der Partie auf dem Hauptplatz im Getränke Hoffmann Stadion schossen 300 Bälle von Intersport Schulte aus Schapen ins Publikum. Das Unternehmen sorgte in der Halbzeitpause mit einem Gewinnspiel (Fußball-Zielschießen) für die Unterhaltung der Zuschauer.