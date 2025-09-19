Tolle Einstimmung auf den Holzhauser Kirmes

Mit dem Pausenpfiff die beste Chance für die Gäste, aber Alexander Starkmann traf nur den Pfosten. Der Pausenstand von 3:0 ging in Ordnung. Nach einer Stunde Spielzeit baute Tom Stavermann - der bereits zwei Assists geliefert hatte - mit seinem Tor die Führung für den BSV Holzhausen auf 4:0 aus. Niklas Schwanenberg setzte mit dem Tor zum 5:0 den Schlußpunkt der Partie.

Michael Brand hatte seinen BSV Holzhausen vor dem Spiel gegen sein Ex-Team VFR Voxtrup II top eingestellt. Der Gastgeber legte furiosos los und führte bereits nach einer Viertelstunde durch Tore von Kevin Klorowitz (Strafstoß) und einem Doppelpack von Niels Janßen mit 3:0 Toren.

Der BSV Holzhausen liegt nach dem Spiel mit elf Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der VFR Voxtrup II liegt zwar mit vier Punkten aus acht Spielen unter dem Strich, bis zum rettenden zwölften Tabellenplatz sind es aktuell allerdings nur zwei Punkte.

Die Stimmen zum Spiel:

"Die Niederlage heute ist absolut verdient. Wenn von fünf Gegentoren vier geschenkt sind, holt man keine Punkte. BSV Holzhausen war besser eingestellt und wollte viel mehr als wir. Das Ding heute geht auf meine Kappe. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und am Dienstagabend - in einem schweren Auswärtsspiel - versuchen Punkte einzufahren, die wir unbedingt benötigen," lautet das Statement von Trainer Hugo Sobral (VFR Voxtrup II).

"5:0 gewonnen! Endlich starten wir mal in ein Spiel in dem wir nicht nach fünf Minuten einem Gegentor hinterherrennen, sondern gehen direkt durch einen Elfmeter in Führung.

Wenige Minuten danach erhöhen wir direkt auf das 2:0. Mit dem 3:0 zur Pause ist das Spiel dann schon quasi entschieden. Klar hatte der VFR zwei Pfostentreffer aber ansonsten haben wir auch in der Defensive wenig bis gar nichts zugelassen. So das der Sieg auch in der Höhe sicherlich in Ordnung geht und dann gar nicht in Gefahr war.

Glückwunsch an meine Truppe, dass wir auch viele Sachen umgesetzt haben, die wir uns in der Woche alle vorgenommen haben.

Den Jungs steht so ein entspanntes Kirmeswochenende in Holzhausen nichts im Wege. (Übertreibt nicht) Hugo und meinen früheren Jungs vom VFR sicherlich von meiner Seite aus weiterhin viel Erfolg," lautet das Statement von Michael Brand (BSV).

Wie gehts weiter?

Der BSV Holzhausen steht vor einer englischen Woche. Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr erwartet die Brand-Truppe die Spvg Niedermark.

Am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr ist der BSV Holzhausen Gast beim OSC.

Der VFR Voxtrup II hat auch eine englische Woche vor sich und spielt im wichtigen Kellerduell am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr beim OSC. Am kommenden Sonntag um13.00 Uhr ist dann der SV Viktoria Gesmold II an der Wasserwerkstrasse zu Gast.