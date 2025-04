Tolle Aufholjagd des TSV Röthenbach, FV Bellenberg mit 8:2-Feuerwerk

TSV Eschach II – SV Wolfegg 1:1

Vor 100 Zuschauern erwischte Eschach einen Blitzstart: Adrian Gihring traf bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter zur Führung. Die Gäste aus Wolfegg antworteten prompt – Jonas Schad markierte in der 17. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase bot sich Wolfegg sogar noch die große Chance zum Sieg, doch Lukas Lang scheiterte mit einem Strafstoß (87.). So blieb es bei einem hart umkämpften Remis.

TSG Bad Wurzach – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:2

Die Gastgeber gingen durch Pirmin Vincon in der 28. Minute in Führung, doch die Gäste drehten das Spiel. Martin Berenbold glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Mahmoud Almtheb mit einem späten Treffer in der 84. Minute die Partie zugunsten der FG entschied. Ein bitterer Nachmittag für die TSG, die trotz engagierter Leistung erneut ohne Punkte blieb.

TSV Bodnegg – FV Bad Waldsee 0:4

Der FV Bad Waldsee zeigte eine bärenstarke erste Hälfte und zerlegte die Hausherren binnen 20 Minuten. Max Wiest eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Lars Stöckler (44.) und Xaver Mayer (45.+1) legten noch vor dem Pausenpfiff nach. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte erneut Max Wiest (46.) auf 4:0. Ein überzeugender Auswärtssieg im Aufstiegsrennen.

SG Baienfurt – SG Aulendorf 2:1

Ein Doppelschlag in der Anfangsphase stellte früh die Weichen: Julian Heinzler brachte Baienfurt in der 13. Minute in Führung, Fabian Frey legte fünf Minuten später nach. Lukas Steinhauser verkürzte für Aulendorf in der 70. Minute, doch am Ende blieb es beim knappen Heimsieg für die SG.

SV Haisterkirch – SV Reute 0:4

Ein überlegener Auftritt der Gäste: Miguel Epple (31.), Kevin Kraus (60.), Julian Neyer (65.) und Maximilian Heß (67.) sorgten für eine bittere Heimklatsche vor 250 Zuschauern. Haisterkirch fand gegen clevere Reutener nie ins Spiel – ein verdienter Auswärtssieg, der Reute Luft im Tabellenkeller verschafft.

SV Wolpertswende – SV Ankenreute 2:3

Was für ein verrücktes Spiel! Die Gastgeber führten nach nur fünf Minuten durch Treffer von Jonas Pfeifer (2.) und Michael Hensler (5.) bereits 2:0. Doch Ankenreute kam eindrucksvoll zurück: Robin Braun (48.) und Patrick Sonntag (65.) glichen aus, ehe Braun in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer die Partie komplett drehte. Pascal Beck ließ in der 89. Minute die Entscheidung vom Punkt liegen – der verschossene Elfmeter blieb folgenlos.