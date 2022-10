»Tolle« Atmosphäre, »bitteres« Spiel: Bayern crasht die Hankofen-Party 17. Spieltag - Samstag: Profireserve des FCB setzt sich vor 2.500 Zuschauern mit 5:2 durch +++ Gänger und Härtl müssen mit Kopfverletzungen raus

Recht zwiegespalten war Hankofens Spielertrainer Tobias Beck nach der Partie: "Es war schon was ganz Besonderes, vor 2.500 Leuten zu spielen. Die Atmosphäre war toll, das ganze Drumherum war wie ein Fest. Nur schade, dass wir das Ganze nicht krönen haben können. Sehr bitter, denn wir hätten die Partie durchaus drehen können."Die Partie stand von Anfang an unter keinem guten Omen für die "Dorfbuam". Erst wenige Minuten waren absolviert, da rasselte Benedikt Gänger mit seinem Gegenspieler zusammen. Der baumlange Innenverteidiger erlitt dabei eine klaffende Platzwunde am Kopf und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung früh ausgewechselt werden (6.). Und das rächte sich sofort, die Bayern eiskalt! 120 Sekunden später flankte Younes Aitamer von der rechten Seite in den Rückraum der Abwehr, Grant-Leon Ranos schlich sich geschickt frei und hielt am Fünfer nur den Schlappen rein - 0:1 (8.). Hankofen war sichtlich bemüht, sich nicht vom zweiten Nackenschlag in der Anfangsphase den Mut nehmen zu lassen, doch der FCB zeigte sich weiter gnadenlos. Eine Ecke von Eyüp Aydin köpfte Désiré Segbé, übrigens ein sehr guter Kumpel von Sadio Mané, zum 0:2 in die Maschen (15.).Es hätte nun durchaus schnell böse werden können. Nach dem Motto: Wenn die Bayern ins Rollen kommen! "Wir haben daraufhin ein wenig umgestellt und dadurch mehr Zugriff bekommen", erklärte Beck im Nachgang. Und siehe da, die Gäste stellten sich selbst ein Bein. Keeper Jakob Mayer mit dem dicken Bock direkt in die Füße von Tobias Lermer. Der 27-Jährige ließ geistesgegenwärtig blitzschnell auf Brian Wagner prallen, und der blieb wiederum cool und schob zum 1:2 ein (25.). Urplötzlich kippte die Statik des Spiels! Hankofen wirkte nun präsent, die Bayern verloren zusehends den Faden. Lermer und vor allem Daniel Hofer kurz vor der Pause hatten in aussichtsreicher Position den Ausgleich auf dem Schlappen, ließen die Chancen aber liegen.Nach intensiven 45 Minuten glich der Platz nach dem Dauerregen der Nacht einem Schlachtfeld, was den kampfstarken Hausherren gegen die spielerisch überlegenen Gäste nicht ganz ungelegen kam. Und so gab Hankofen nach Wiederanpfiff Gas, der Ausgleich lag mehrfach in der Luft. Andreas Wagner und Tobias Richer ließen jeweils aus kurzer Distanz beste Gelegenheiten liegen, was sich erneut rächen sollte. "Das zieht sich im Moment ein bissl wie ein roter Faden durch. Das war in Burghausen schon so, jetzt wieder. Wenn`s drauf ankommt, machen wir im Moment die Dinger nicht rein", kritisierte Beck.Eine gute Stunde war gespielt, da sorgte der FC Bayern letzten Endes für die Entscheidung. Segbé legte mit Zug die Kugel in die Mitte, wo Ranos im Stile eines Torjägers im richtigen Moment einstartete und das Spielgerät zum 1:3 über die Linie drückte (63.). Nachdem auch noch Elija Härtl nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung - ebenfalls Verdacht auf Gehirnerschütterung - raus musste, war Hankofen der Stecker gezogen. "Wir haben es dann nicht mehr geschafft zurückzukommen. Da hat Bayern dann einfach auch zu viel Qualität. Das Ergebnis fällt dann zum Schluss aber zu hoch aus", resümiert Beck. Erneut Ranos mit seinem dritten Treffer des Tages und Hyunju Lee (72./73) schraubten per Doppelschlag den Zwischenstand auf 1:5. Das Tor zum 2:5-Endstand durch Veron Dobruna kurz vor dem Ende war nicht mehr als Ergebniskosmetik (86.). Heribert Ketterl zog folgendes Fazit: "Die Bayern hatten sehr viel Qualität auf dem Platz. Einige Akteure, die unter der Woche noch in der Youth Champions League gespielt hatten, waren dabei. Am Anfang haben wir genau das gemacht, was wir eigentlich vermeiden wollten und ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange agiert. Wir hatten im Anschluss aber unsere Chancen. Nach dem 1:3 mussten wir ins Risiko gehen und haben den Bayern Räume angeboten, die sie halt dann auch zu nutzen wussten. Ein verdienter Sieg, keine Frage. Die Moral bei uns hat gestimmt, daran müssen wir uns hochziehen."