Tolle Aktion des Regionalligisten SV Babelsberg 03

Am Mittwoch, 13. August 2025, um 19:00 Uhr bestreitet unsere Mannschaft die erste Partie im FLB-Landespokal. Unser Gegner wird am Samstag, dem 09.08. bei der Begegnung zwischen der SG Bornim und der SG Saarmund ermittelt. Auf Wunsch beider vorgenannter Vereine wurde die Partie ins Karl-Liebknecht-Stadion verlegt, da die organisatorischen und technischen Anforderungen auf dem eigenen Platz so kurzfristig für beide Sportgemeinschaften zu hoch gewesen wären.

Nulldrei nimmt dieses Pokalspiel zum Anlass, alle Schüler*innen der Region einzuladen: