Vor ca. 6 Monaten zog sich der Sportsfreund Sandro aus Bleidenstadt erhebliche Verletzungen bei einem unverschuldeten Motorradunfall zu.
Verantwortliche und Team waren sich sofort einig: Hier musste etwas passieren! Nachdem wir herausgefunden hatten das Sandro S04-Fan ist war allen klar das wir ihm ein personalisiertes Schalke-Trikot schenken wollten. Über einen Kontakt im Kollegenkreis mit besten Verbindungen nach Gelsenkirchen wollten wir es realisieren das das Trikot auch von der kompletten Mannschaft unterschrieben wird. Aufgrund einiger Schwierigkeiten mit dem Fan-Shop und der damit verbundenen Verzögerung war es leider nicht wie angedacht umsetzbar. Dennoch konnten wir am 27.07.2025 im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen den TSV Bleidenstadt das Trikot ohne Unterschriften an Sandro überreichen. Zwischenzeitlich hatte der Kollege, Amir Sharili, Kontakt zur Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen aufgenommen. Und siehe da, ein Trikot der laufenden Saison mit Unterschriften des aktuellen Kaders und Trainerstabs wurde uns innerhalb kürzester Zeit zugestellt.
Bei unserem Heimspiel am vergangenen Sonntag wurde nun das Trikot von Amir, der es sich nicht nehmen lies eigens dafür nach SWA zu kommen, mit dem Bergmannsgruß "Glück auf" an Sandro übergeben.
Zusätzlich hatte Amir noch eine kleine Überraschung parat. Im Namen von Norbert Elgert, dem Startrainer der Schalker Talentschmiede, durfte er das Buch „Gib alles – nur nie auf!“ mit einer persönlichen Widmung überreichen.
Wenn man Sandros Augen gesehen hat dann wusste man spätestens in diesem Moment warum sich der ganze Aufwand gelohnt hatte.
Ich finde eine tolle Aktion von allen Beteiligten die – leider – nicht selbstverständlich ist, es aber eigentlich sein sollte.
Bedanken möchte ich mich im Besonderen bei Amir Sharili, der Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, Memo für sein Durchhaltevermögen mit dem Fan-Shop und natürlich dem kompletten Team die die Idee dazu hatten.
Sandro wünschen wir natürlich weiterhin gute Besserung und das er bald wieder auf dem Platz stehen kann.