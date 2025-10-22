Tolle Aktion

Verantwortliche und Team waren sich sofort einig: Hier musste etwas passieren! Nachdem wir herausgefunden hatten das Sandro S04-Fan ist war allen klar das wir ihm ein personalisiertes Schalke-Trikot schenken wollten. Über einen Kontakt im Kollegenkreis mit besten Verbindungen nach Gelsenkirchen wollten wir es realisieren das das Trikot auch von der kompletten Mannschaft unterschrieben wird. Aufgrund einiger Schwierigkeiten mit dem Fan-Shop und der damit verbundenen Verzögerung war es leider nicht wie angedacht umsetzbar. Dennoch konnten wir am 27.07.2025 im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen den TSV Bleidenstadt das Trikot ohne Unterschriften an Sandro überreichen. Zwischenzeitlich hatte der Kollege, Amir Sharili, Kontakt zur Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen aufgenommen. Und siehe da, ein Trikot der laufenden Saison mit Unterschriften des aktuellen Kaders und Trainerstabs wurde uns innerhalb kürzester Zeit zugestellt.