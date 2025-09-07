Tolksdorf-Doppelpack! Mauth siegt mit 4:2 in Bischofsmais

Die Partie begann mit einer Großchance für Mauth: Zunächst scheiterte Jan Leimpek, kurz darauf auch Korbinian Tolksdorf am glänzend reagierenden Josef Vornehm im Tor der Hausherren. Die Gäste hatten mehr Spielanteile, mussten in der 37. Minute jedoch das 1:0 hinnehmen. Stefan Louen traf mit einem herrlichen Schuss aus 16 Metern in den Winkel und brachte Bischofsmais etwas überraschend in Front. Nur fünf Minuten später schlug Mauth zurück: Jonas Gaisbauer stand nach einer Hereingabe goldrichtig und glich verdient zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause bot sich Matej Stefl die große Gelegenheit zur erneuten Führung für die Hausherren, doch Mauth-Keeper Michael Mandl parierte stark. Nach dem Seitenwechsel drehte Mauth die Partie endgültig. Korbinian Tolksdorf traf zunächst mit einem trockenen Abschluss ins Eck zur 2:1-Führung (49.) und legte in der 62. Minute seinen zweiten Treffer nach. In der Schlussphase sorgte Jan Leimpek mit dem 1:4 (84.) für die Entscheidung. Zwar gelang Michael Ganserer in der Nachspielzeit noch der 2:4-Anschlusstreffer, am verdienten Auswärtssieg des TSV Mauth änderte dies jedoch nichts.

Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Im Rahmen unserer Möglichkeiten eine gute erste Hälfte von unserer Seite. Wir waren mutig und haben nach schöner Kombination nicht unverdient geführt. Leider kurz vor dem Halbzeitpfiff nach Einwurf den Ausgleich kassiert. Zweite Hälfte denkbar schlecht gestartet. Suchy rutscht aus im 16er und Mauth muss nur noch einschieben. Dann mussten wir aufmachen was gegen die Mauther Offensive nicht gerade optimal ist. Wurden einige male ausgekontert, womit das Ergebnis auch in Ordnung geht."

Ulrich Köberl (sportl. Leiter TSV Mauth): "Unsere Mannschaft hat heute eine Top-Leistung gezeigt - läuferisch, kämpferisch und spielerisch. Der Sieg ist hochverdient und hätte bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen können."