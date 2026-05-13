Tolga Polat wird neuer Trainer des SV Blau-Weiß Murg

Bisher 14 Saisoneinsätze für seinen Jugendverein: Tolga Polat (rechts) | Foto: Gerd Gründl

Der SV Blau-Weiß Murg hat bei seiner Planung für die kommende Saison eine zentrale Position besetzt. Das Bezirksliga-Schlusslicht gab "mit großer Freude bekannt, dass die Trainerfrage für die kommende Saison für die erste Mannschaft geklärt ist". So wird Tolga Polat das Team, das durch den bereits feststehenden Abstieg in der Kreisliga A antreten wird, übernehmen. "Mit Tolga Polat konnten wir einen engagierten und überzeugenden Trainer für uns gewinnen", so die Murger weiter.

Der Offensivakteur half bei seinem Jugendverein in dieser Saison bereits 14 Mal als Spieler aus. Trainererfahrung bringt der 43-Jährige vom FSV Rheinfelden mit, wo er von Sommer 2023 bis zur Winterpause 2025/26 die zweite Mannschaft in der Kreisliga A betreut hat. Als Spieler war Polat im südbadischen Bereich bis zur Verbandsliga aktiv, für den SV Muttenz lief in der damals drittklassigen 1. Liga der Schweiz auf.