Tolga Polat: "Wir möchten gerne den nächsten Schritt vorwärts gehen"

Nachdem der FSV Rheinfelden II in der Vorsaison sein Ziel eines Mittelfeldplatzes mit dem neunten Rang verwirklicht hat, soll in der laufenden Runde der nächste Schritt erfolgen. Trainer Tolga Polat will die Entwicklung vorantreiben, ohne seine junge Mannschaft allzu sehr unter Druck zu setzen. Eine Platzierung zwischen vier und sechs würde ihm gefallen, wie er im fupa-Kreisligatipp verrät.

BZ: Herr Polat, in der vergangenen Woche hat Ihre Mannschaft beim FC Hausen ein 2:2 erreicht. Die Torfolge (Rückstand, Ausgleich, Führung, Ausgleich) legt einen turbulenten Spielverlauf nahe. Wie bewerten Sie das Resultat?

Man muss sagen, dass sich Hausen spielerisch weiterentwickelt hat. Sie haben es uns ziemlich schwer gemacht. Wir haben nach dem Rückstand Moral bewiesen und uns aufgebäumt. Zum Glück verwertet Shkelzen (Shabani, Doppeltorschütze in Hausen, Anm. d. Red.) seine Chancen derzeit einfach. Es war ein Spiel auf Augenhöhe – beide Seiten hätten es gewinnen können, auch wenn wir das Chancenplus hatten. Am Ende war es ein verdientes Remis. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.