Tolga Bozkurt sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten Tolga Bozkurt hat zuletzt in der Bezirksliga für den SC Unterbach gespielt und sucht ab Januar eine neue Herausforderung.

Bozkurt spielt im Mittelfeld und lief in der absolvierten Hinrunde 13-mal für den SC Unterbach in der Gruppe 1 der Bezirksliga Niederrhein auf. Das würde er auch weiterhin machen, allerdings hat der SCU sein Team zurückgezogen und steht deshalb als erster Bezirksliga-Absteiger der Saison 2022/2023 fest.

Somit geht es für Bozkurt in Unterbach nicht weiter. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er Stammspieler beim SV Hilden-Ost in der Kreisliga A von Düsseldorf und legte in 33 Spielen neun Tore auf und erzielte weitere drei selbst. Der ehemalige Junioren-Niederrheinliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg spielte für seinen Ex-Klub ebenfalls schon in der Kreisliga A und Bezirksliga; mit Baumberg II stieg er 2017/18 als Leistungsträger (15 Scorerpunkte) in die den überkreislichen Fußball auf.

Bozkurt stellt sich vor

„Ich habe diese Saison beim SC Unterbach in der Bezirksliga, Gruppe 1, gekickt. Leider wurde unsere Mannschaft ab Winter nun zurückgezogen und bin deswegen auf der Suche nach einem neuen Verein. Ich bin 25 Jahre alt, habe Bezirksliga-Erfahrung, spiele auf den Positionen linkes wie rechtes Mittelfeld und auf der Zehn.