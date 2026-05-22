Tolcay Cigerci - Spieler der Drittligasaison 2025/2026 bleibt länger

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Der FC Energie Cottbus und Tolcay Cigerci haben sich schon vor geraumer Zeit über eine Vertragsverlängerung verständigt, anschließend alles dafür Notwendige zu Papier gebracht und fixiert. Somit wird 31-jährge offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt den Titel des Spielers der Saison 2025/2026 in der 3. Liga erhalten hat, auch in den kommenden Spielzeiten für uns auflaufen.

„Dass wir seine ganz besondere Spielweise schätzen, das haben wir immer betont. Er hat unser Team damit in den zurückliegenden zwei Jahren enorm bereichert und einen großen Anteil am Erfolg des Clubs. Jetzt hoffen wir, dass seine besonderen fußballerischen Qualitäten auch in der 2. Bundesliga so zum Tragen kommen. ‚Tolli‘ ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft, er fühlt sich hier wohl und ist schließlich auch nach Cottbus gezogen. So ist es nur logisch, dass er auch über das kommende Spieljahr hinaus für uns am Ball sein wird“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzte: „Unsere Mannschaft hat über die zurückliegenden zwei Jahre in der 3. Liga einen Fußball gespielt, den wir uns so wünschen und nicht viele Teams so interpretieren. Daran hat auch Tolcay seinen Verdienst. Wir möchten unsere Spielidee in den kommenden Jahren und auch in einer Liga höher nicht wesentlich verändern.“