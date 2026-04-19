Tofe im Schongang – 3:0-Erfolg beim PSV Neumünster

Bei den Gastgebern fehlte aus dem Trainerduo Dennis Buthmann, der wegen einer Trainerweiterbildung nicht vor Ort sein konnte. Noch schlimmer war die Personalsituation beim spielenden Personal, nachdem sich Nils Drauschke im Derby einen Mittelhandbruch zugezogen hatte und für den Rest der Saison ausfallen wird. Abwehrchef Geart Latifi fehlte wegen einer Gelbsperre. Damit musste der PSV komplett ohne gelernte Innenverteidiger spielen, und auf der Bank saßen nur Spieler mit wenig Spielpraxis.

Der Plan der Gastgeber, mit einer Fünferkette möglichst lange die Null zu halten, wurde schnell durchkreuzt, denn nach einem Eckball köpfte Torjäger Morten Liebert (13.) früh zur Gästeführung ein. Für den Toptorjäger der Flens-Oberliga war es bereits der 20. Saisontreffer.

Mit der Führung im Rücken spielte der Spitzenreiter weiter sehr geduldig und wurde bis zur Pause gegen eine kompakt stehende PSV-Mannschaft defensiv kaum gefordert.

Landvoigt verhindert den Ausgleich durch Möller

Das sollte sich aber nach der Pause ändern, als Tim Möller nach einer schönen Einzelleistung zunächst seinen Gegenspieler tunnelt und dann aus spitzem Winkel an Tofe-Torhüter Fabian Landvoigt scheitert, um anschließend den Abpraller knapp neben das Tor zu setzen.

Klüver mit dem zweiten Treffer

Statt des möglichen Ausgleichs kassierten die Gastgeber wenig später den zweiten Gegentreffer durch Mats Klüver (52.). Nachdem Körtzinger im PSV-Tor zunächst noch klären konnte, köpfte der Todesfelder Kapitän im Nachsetzen ein.