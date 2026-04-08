Tofe besteht Charaktertest und siegt 4:0 in Hohenwestedt

Macius Dahm (MTSV Hohenwestedt) gegen Noah Awuku (SV Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

In einem Nachholspiel vom 19. Spieltag der Flens-Oberliga konnte sich der SV Todesfelde am Mittwochabend in einem guten Oberligaspiel deutlich mit 4:0 (1:0) beim MTSV Hohenwestedt durchsetzen. Allein drei Treffer gingen auf das Konto von Oberliga-Toptorjäger Morten Liebert, der vierte Treffer der Gäste resultierte aus einem Eigentor. Durch den bereits elften Erfolg auf fremden Plätzen behält der Spitzenreiter auswärts weiterhin seine weiße Weste und ist Verfolger Holstein Kiel II sechs Spieltage vor Saisonende bereits um zehn Punkte enteilt. Die Gastgeber zeigten vor der guten Kulisse von 415 Zuschauern auf dem Sportplatz Wilhelmshöh eine ansprechende Leistung, die sich aber nicht im Ergebnis widerspiegelt. Der MTSV rutscht durch die Niederlage auf den 13. Platz und tauscht mit dem TuS Rotenhof die Plätze.

Bei den Gastgebern musste kurzfristig Kapitän Tjark Sievers wegen Oberschenkelproblemen passen, für ihn rückte Jorit Rathje in die Startformation und Henrik Schnoor übernahm die Kapitänsbinde.

Arsenij Ksenfontov (MTSV Hohenwestedt) wird verfolgt von Tyler Körting (SV Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

Bei besten äußeren Bedingungen und einem gut bespielbaren Geläuf übernahmen sofort die Gäste die Initiative und schnürten den MTSV in dessen Hälfte ein. Doch die von Trainer Arend Müller gut eingestellten Gastgeber lieferten dem Ligaprimus einen großen Kampf und hielten mit viel Leidenschaft dagegen. Nach einer scharfen Hereingabe von Mats Klüver hatte Morten Liebert (10.) die erste gute Gelegenheit, setzte den schwer verwertbaren Ball aber knapp neben das Tor.

Die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen drängte weiter auf den Führungstreffer, und nach einem langen Ball auf Liebert musste sich Torhüter Mats Hinrichs lang machen, um den Einschlag zu verhindern. Vor allem die Standards von Mats Klüver blieben stets brandgefährlich, und nach einem Eckball vom Tofe-Kapitän kam Jan-Marc Schneider per Direktabnahme frei zum Abschluss, doch Torhüter Hinrichs und Engbrecht klärten im Verbund. Beim Führungstreffer verlieren die Gastgeber im Spielaufbau den Ball, und dann geht es beim Spitzenreiter blitzschnell über wenige Stationen, ehe eine präzise Hereingabe von Noah Awuku von der linken Seite im Zentrum Morten Liebert (21.) findet, der am zweiten Pfosten nahezu unbedrängt einköpft. Doch die Hohenwestedter zeigen sich keineswegs geschockt und ergreifen nun vermehrt selbst die Initiative. Nach einem schnörkellosen Angriff kommt Fabian Engbrecht (25.) zum ersten guten Abschluss für den MTSV, doch dessen halbhoher Schuss aus gut 16 Metern kann Tofe-Torhüter Fabian Landvoigt parieren.

Henrik Schnoor (MTSV Hohenwestedt) leitet eine Offensivaktion ein. – Foto: Olaf Wegerich

Wenig später die Riesenchance für den MTSV, den Ausgleich zu erzielen. Nach einer schönen Aktion von Jorit Rathje, der Arsenij Kesnofontov (35.) in Szene setzt, ist der Angreifer frei durch, wird auf den letzten Metern von Tyler Körting gestört, sodass er etwas überhastet den Ball neben das Tor setzt. Der MTSV hat jetzt seine beste Phase im Spiel, wirkt deutlich zielstrebiger und entschlossener und kann die Partie gegen die in der ersten halben Stunde dominierenden Gäste zumindest ausgeglichen gestalten. Eine letzte Chance vor der Pause durch Fabian Engbrecht nach Flanke von Janis Brandt bleibt ungenutzt. Die Hoffnungen, in der zweiten Hälfte den Ligaprimus noch einmal vor Probleme zu stellen, bekommen durch zwei zumindest strittige Situationen schnell einen Dämpfer. Zunächst trifft Morten Liebert (49.) nach einem Konter zum zweiten Mal für die Gäste, doch hier hatten viele Zuschauer auf Höhe der Mittellinie eine deutliche Abseitsposition erkannt. Ebenso ärgerlich und unglücklich der Elfmeter, der zum dritten Treffer für die Gäste führt. Dabei soll Jorit Rathje Noah Awuku im Strafraum zu Fall gebracht haben, doch er schildert die unübersichtliche Situation so: „Awuku läuft auf mich zu, holt aus zum Schuss und fällt dann über mein Schienbein.“ Morten Liebert (58.) verwandelt den Strafstoß humorlos zum dritten Treffer für die Gäste.

Tofe-Keeper Fabian Landvoigt klärt vor Fabian Engbrecht (MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich