Tofe auch im Spitzenspiel gegen Meister Kilia 1:0 siegreich

Tom Warncke (Kilia Kiel) gegen Noah Awuku (re., Tofe). – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Todesfelde kann langsam aber sicher den Meistersekt kaltstellen. Im Spitzenspiel der Flens-Oberliga konnte sich der Tabellenführer in einer hart umkämpften Partie vor 428 Zuschauern im Joda-Sportpark mit 1:0 (1:0) gegen den amtierenden Meister FC Kilia Kiel durchsetzen. Das goldene Tor des Tages resultierte aus einer scharfen Hereingabe von Janek Sternberg, die Ove Witt (15.) unglücklich in das eigene Tor verlängerte. Den möglichen Ausgleich für Kilia verpasste Marc Schwabe (65.), als er mit einem Foulelfmeter an Fabian Landvoigt scheiterte. Fünf Spieltage vor Saisonende ist dem Regionalligaabsteiger aus dem Kreis Segeberg der Titelgewinn damit kaum noch zu nehmen. Durch den Erfolg kann der Ligaprimus den Abstand von 10 Punkten auf die U23 von Holstein Kiel weiter verteidigen. Allenfalls der SV Eichede könnte mit zwei Siegen in den Nachholspielen noch einmal auf sieben Zähler herankommen. Der FC Kilia muss nach sechs siegreichen Spielen und einem Remis erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen und fällt auf den 4. Platz.

Rave und Jakubowski fehlen mit Gelbsperre

Bei frühlingshaften Temperaturen mussten die Gastgeber auf Abwehrchef Christian Rave und die Kilianer auf Innenverteidiger Yannik Jakubowski verzichten. Beide fehlten wegen Gelbsperre.

Musci mit der ersten Chance Nach einer kurzen Abtastphase waren es die Gastgeber, die nach einer Hereingabe von Sternberg die Musci im Zentrum nicht richtig verarbeiten konnte und das erste Mal gefährlich vor das Tor kamen. Sternberg erzwingt Tofe-Führung – Witt verlängert unglücklich Doch der zweite Angriff der Gastgeber brachte den frühen Erfolg. Eine scharfe Hereingabe erneut von dem spielfreudigen Sternberg flach vor das Tor getreten, verlängerte Ove Witt (15.) mehr als unglücklich für den völlig chancenlosen Tom Pachulski ins eigene Tor. Bitter für den formstarken Kilia-Torhüter, der in den letzten sechs Spielen nur einen Gegentreffer hinnehmen musste, und das nach einem Elfmeter.

Befindet sich in seit Wochen Topform - Tom Pachulski von Kilia Kiel. – Foto: Olaf Wegerich

Alt trifft die Latte In einem bereits jetzt von beiden Seiten sehr intensiven und hart geführten Spiel agierten die Gäste vom Kieler Westufer bis dahin noch ziemlich zögerlich. Doch ein Flatterball von Julius Alt (22.) aus gut dreißig Metern, den Tofe-Torhüter Fabian Landvoigt mit viel Mühe noch an die Latte lenken konnte, hätte fast den Ausgleich gebracht. Musci trifft das Lattenkreuz Ohne großes taktisches Geplänkel ging es mit Vorteilen für die Gastgeber bis zur Pause weiter. Drei Minuten vor Ende der ersten Hälfte wurde Max Musci (42.) mit einem langen Ball geschickt, scheiterte jedoch aus halbrechter Position am Lattenkreuz. Kilias Macher mit erster Hälfte unzufrieden Der amtierende Meister blieb mit seiner zuletzt so gefürchteten Torfabrik bis zur Pause einiges schuldig. „Wir richten uns zu sehr nach dem Gegner und spielen zu vorsichtig“, bemängelte Kilias sportlicher Leiter Harry Witt nach den ersten 45 Minuten. Noch deutlicher wurde der 1. Vorsitzende Volker Roese, der den Auftritt als „Angsthasenfußball“ bezeichnete.

Schneider (Tofe) mit Grätsche gegen Klein (Kilia). – Foto: Olaf Wegerich

Kilia wie verwandelt Doch nach dem Seitenwechsel zeigten die Kilianer im Joda-Sportpark ein völlig anderes Gesicht und dominierten auch die ersten fünfzehn Minuten nach der Pause. Die durch die Sperre von Christian Rave umformierte Abwehrformation der Gastgeber wirkte insgesamt aber sehr sattelfest, sodass die Landeshauptstädter nur selten in gute Abschlusssituationen kamen. Landvoigt hält Foulelfmeter von Schwabe Doch nach einem langen Ball war der schnelle Marc Schwabe seinem Gegenspieler entwischt und konnte von Torhüter Fabian Landvoigt nur noch mit einem Foulspiel gestoppt werden, als er den Kieler Angreifer mit den Händen umriss. Den völlig unstrittigen Strafstoß trat Marc Schwabe (65.) höchstpersönlich und zielte vom Schützen gesehen flach und scharf in die linke untere Ecke, doch Teufelskerl Landvoigt war zur Stelle und lenkte den Ball neben das Tor.

Die Szene, die zum Elfmeter für Kilia führte - Fabian Landvigt (Tofe) legt Marc Schwabe (Kilia). – Foto: Olaf Wegerich