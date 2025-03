Töss will den drohenden Abstieg noch abwenden

Der FC Töss hat in der Hinrunde kein einziges Spiel gewonnen. Unter dem neuen Trainer sollen nun die ersten Saisonsiege folgen. Punkte brauchen die Winterthurer dringender denn je.

Es war eine Hinrunde, welche die Tössemer am liebsten verdrängen wollen. In der 2.-Liga-Gruppe 2 belegen sie nach bisher erst zwei Unentschieden und elf Niederlagen den letzten Platz. Der Rückstand auf den womöglich rettenden viertletzten Platz beträgt stolze zwölf Punkte.

Und trotz dieser ernüchternden Zahlen ist aufgeben in Winterthur-Töss selbstredend keine Option. Vieles wird dabei am neuen Trainer Goran Gasic liegen. Er wird versucht sein, die enttäuschende Vorrunde vergessen zu machen und in der Rückrunde endlich den ersehnten ersten Sieg einzufahren.

Kontinuität erwünscht