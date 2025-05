Töss übernimmt Rote Laterne – Abstieg rückt näher

Spektakel mit 8 Toren beim Spiel Wiesendangen gegen Seuzach. – Foto: Ramon Fritschi

Im Nachtragsspiel der 20. Runde verliert Töss gegen Thayngen mit 0:3.

Zweiter Saisonsieg fürs Schlusslicht

Direktduell der Letztplatzierten. Der FC Töss empfing den FC Thayngen zum Tanz um die Rote Laterne. Das Hinspiel konnten die Schaffhauser mit 3:2 für sich entscheiden, dem bisher einzigen Saisonsieg. Das Rückspiel startete mit einem Déjà-vu. Qendrim Ferizi, der bereits im Oktober die Führung erzielte, zeichnete sich erneut für das 0:1 verantwortlich. Für die Tössemer gab es allerdings keine Wiederholung aus vergangenen Zeiten. Dem Heimteam wollte der Ausgleich nicht gelingen. Stattdessen legten die Gäste in Form von David Petrovic mit dem 0:2 nach und sahen sich auf Kurs für Saisonsieg Nummer Zwei. Als der Winter-Neuzugang kurze Zeit später seinen Doppelpack schnürte, war der Drops gelutscht.

Mit dem 0:3-Auswärts-Erfolg überholt Thayngen die Gastgeber und lässt die Rote Laterne in Töss zurück. Damit dürfte auch der Abstieg der Winterthurer praktisch besiegelt sein.



Spiel gedreht und Vorsprung ausgebaut

Kellerduell und Sechs-Punkte-Spiel im Bilg: Der FC Embrach (12.) empfing den FC Glattbrugg (11.). Beide Teams in akuter Abstiegsgefahr und jeweils erst mit einem Sieg in der Rückrunde. Das Heimteam war gewillt, seine Bilanz aufzubessern und den Gast tabellarisch zu überholen. Der Start gelang und in der 25. Minute gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Sandro Huber in Führung. Mit dem knappen 1:0 ging es dann auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Embrach unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 2:0. Sandro Huber durfte sich als zweifacher Torschütze feiern lassen. Von den Gästen war nun eine Reaktion gefordert - und die kam. Mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten egalisierte der FCG die Partie. Zuerst traf Rilind Ibrahimi (52.) zum Anschluss und dann war Kapitän Marko Baratovic (56.) für den Ausgleich verantwortlich. Somit wieder alles auf Anfang gestellt.

In der 73. Minute gingen die Gäste erstmals in Führung. Andrej Sevrtovic sorgte für die Wende. Was für ein Rückschlag fürs Heimteam, das darauf bis zum Spielende keine Antwort mehr fand. Glattbrugg feiert den wichtigen Auswärts-Erfolg und baut seinen Vorsprung gegenüber Embrach auf fünf Punkte aus. Seen mit grossem Comeback

Die Ausgangslage vor der Partie präsentierte sich wie folgt: Mit einem Auswärtssieg könnte der FC Phönix Seen sich nicht nur wichtige Punkte am Strich sichern, sondern auf einmal auch den heutigen Gastgeber FC Gossau ZH in ungemütliche Gefilde bugsieren. Der FCG vor der Partie noch mit acht Zählern Vorsprung auf den Strich und fünf Punkten auf Seen. Gossau wollte keine Zweifel aufkommen lassen und sich am Ende auf irgendwelche Rechenspiele einlassen. Das Heimteam drückte von Beginn weg auf die Führung. Der Einsatz wurde in der 6. Minute durch den frühen Treffer von Diego Zoller belohnt. In der 23. Minute legte Torschütze Zoller für Jari Fankhauser auf, der zum 2:0 einschoss. Die Gäste kamen in der Folge ebenfalls zu Chancen, konnten aber den Anschluss vor der Pause nicht realisieren. Zur zweiten Halbzeit startete Seen mit offensiven Bemühungen, um schnellstmöglich zu verkürzen. Die Anstrengungen wurde in der 57. Minute mit dem Treffer von Murat Yildiz belohnt. Phönix meldete sich zurück. Doch die Gossauer Antwort liess nicht lange auf sich warten. Liga-Toptorjäger Riley Christen legte vier Minuten später nach und stellte die Zwei-Tore-Führung wieder her. Christens 21. Treffer im 19. Spiel. Was für eine Bilanz. Die Seemer bewiesen Moral und reagierten postwendend. Marius Begoihn mit dem neuerlichen Anschluss nur zwei Minuten nach Christens Treffer. Der Ausgleich durch Umut Yildiz folgte in der 83. Minute. Es kam sogar noch besser. Kurz vor Ende gelang die komplette Wendung und das 4:3 durch Tobias Von Arx. Kurz darauf wurde die Partie abgepfiffen. Damit verschafft sich Seen Luft am Strich und schliesst zu Gossau auf. Für den FCG könnte es noch ungemütlicher werden. In den letzten sechs Spielen trifft man noch auf die komplette Top-5 der Liga.