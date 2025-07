Töss mit neuem Trainer nach Abstieg

FC Töss: Sentürk wird als Coach aus Zürich-Witikon eingewechselt. "Mit ihrer Erfahrung, Leidenschaft und frischen Ideen bringen sie neuen Schwung in unser Team", schreibt der FC Töss in einer Mitteilung auf ihrer Instagram-Site. Gemeint sind damit der neue Trainer Gürkan Sentürk und Assistent Gürkan Izmirlioglu. Der Winterthurer Verein hat eine ziemlich frustrierende Saison in der Zweitliga-Gruppe 2 (26 Spiele, 8 Punkte) hinter sich - der Abstieg war nur die logische Konsequenz. Von Beginn weg geriet er in Rücklage. Bereits im Oktober gab deshalb Abramo D'Aversa seinen Rücktritt. In der Winterpause übernahm dann Goran Gasic das Zepter - ohne sichtbaren Effekt gegen Aussen. Auffällig dabei: Bereits Ende Mai (nach der Niederlage gegen Gossau) stand der neu verpflichtete Trainer gar nicht mehr auf dem Matchblatt. Mit dem frisch verpflichteten Headcoach Sentürk soll es nun in der Drittliga-Gruppe 4 wieder aufwärts gehen. Der 38-Jährige betreute zuletzt knapp eineinhalb Jahre das erste Team des FC Witikon. Dabei verpasste der FCW in der Gruppe 3 als Drittklassierter zuletzt, trotz wie man munkelt reichlich monetären Zuwendungen an die Belegschaft, letztlich deutlich den Wiederaufstieg.

