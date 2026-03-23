Töpken-Wahnsinn: "Grasfresser" und Edeljoker trifft in Nachspielzeit

Es liegen harte Wochen und Monate hinter Thilo Töpken. Der Offensivmann des MSV Duisburg spielte bei den Zebras zuletzt kaum noch eine Rolle, dabei war er besonders in der Anfangsphase enorm wichtig und für sechs Punkte maßgeblich verantwortlich. In der Folge wurden die Einsatzzeiten immer weniger, zuletzt stand er gar siebenmal in Folge erst gar nicht im Kader des Drittligisten. Wie wertvoll er dennoch sein kann, hat er am Sonntag eindrucksvoll bewiesen.
Im Topspiel der 3. Liga gegen den TSV 1860 München waren 67 Minuten absolviert, als Töpken für den zumeist glücklos agierenden Florian Krüger das Feld betrat. Zu diesem Zeitpunkt führte der Spielverein vor fast 25.000 Zuschauern mit 1:0. Keine zwei Minuten später gab es den Ausgleich, nachdem sich die Verteidigung "zu intensiv" verhalten hatte, wie Cheftrainer Dietmar Hirsch es nach dem Spiel formulierte. Besonders der MSV wollte den Sieg und wurde offensiver. Die Bemühungen sollten sich auszahlen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit zog zunächst Jesse Tugbenyo ab. Sein Schuss prallte vom Pfosten zurück ins Feld und direkt vor die Füße von Töpken, der dankend annahm und den umjubelten Siegtreffer erzielte.
"Es ist ein sehr geiles Gefühl, reinzukommen und dann in der letzten Minute einfach den Fuß zum Siegtreffer hinhalten zu können. Da gibt es einfach nichts geileres", sagte der 27-Jährige nach dem Abpfiff mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zuvor hatte er auf dem Platz das umgesetzt, was der Trainer in der Halbzeitansprache gefordert hatte. "Wir sollte rennen bis zum Umfallen", verriet er. Am Ende war es dann der eine Schritt mehr, der den Unterschied gemacht und den MSV zurück ins Aufstiegsrennen befördert hat.
"Ich bin glücklich über jede Minute die ich hier spielen darf. Wenn du dann in einer schwierigen Phase bist, so wie ich jetzt, dann habe ich natürlich versucht, alles reinzuschmeißen, der Mannschaft zu helfen und ein Tor zu erzielen", schilderte er seine Gefühlslage. Ein "Sonderlob" gab es anschließend noch vom Übungsleiter. "Er hat so viel Gras fressen müssen. Nach langer Zeit war er wieder im Kader. Er war nicht sauer, er hat sich einfach gefreut und gesagt 'Trainer, wenn du mich brauchst, bin ich da'. Das zeigt den Zusammenhalt in der Mannschaft", betonte Hirsch.
Die 3. Liga pausiert am kommenden Wochenende, der MSV ist aber trotzdem gefordert. Im Halbfinale um den Niederrheinpokal geht es für die Zebras zum 1. FC Bocholt. Töpken hat am Sonntag auf jeden Fall ein gewichtiges Empfehlungsschreiben für einen Einsatz abgegeben. In rund zwei Wochen, am Karsamstag, geht es in der Liga mit dem Auswärtsspiel und Derby bei Rot-Weiss Essen um die nächsten Punkte, um den Traum vom Aufstieg weiter am Leben zu halten.
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