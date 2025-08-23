Töpken schießt Duisburg in der Nachspielzeit zum Sieg

Im zweiten Heimspiel der Saison in der 3. Liga empfing der MSV Duisburg den SSV Ulm. Mit sechs Punkten aus zwei Partien hatten die Zebras ihren bislang besten Start in eine Drittliga-Saison hingelegt. Nach 90 intensiven Minuten gegen die Spatzen war es ein Treffer von Thilo Töpken in der Nachspielzeit, der für die Entscheidung sorgte. Der MSV ist weiter Tabellenführer.

Es hatten noch nicht alle Fans ihre Plätze eingenommen, als es zum ersten Mal eine richtig gute Torchance zu bestaunen war. Die Gäste aus Ulm setzten Elias Löder stark in Szene, im direkten Duell mit MSV-Keeper Max Braune behielt der Schlussmann aber die Oberhand (2.). Das war dann aber auch tatsächlich die einzige Torraumszene der Spatzen im ersten Durchgang. Mit diesem Weckruf meldeten sich auch die Zebras anwesend an. Joshua Bitter trieb den Ball mehrfach über die rechte Seite in die generische Hälfte, flankte auch gut in den Strafraum, fand dort aber keinen Abnehmer. Nach dem ersten Abtasten standen beide Defensivreihen sicher und das Spielgeschehen verlagerte sich fast ausschließlich in das Mittelfeld.

Dort zeigte der japanische Gast-Schiedsrichter Koki Nagamine eine sehr kleinliche Linie, der er auch durchweg treu blieb. So kam es zu vielen Unterbrechungen und einer Summe an Verwarnungen. Zunächst aber sollte die Duisburger Fans noch jubeln. Christian Viet eroberte kurz vor dem gegnerischen Strafraum den Ball und brachte die Flanke perfekt auf den Kopf von Kapitän Alexander Hahn, der aus kurzer Distanz zur MSV-Führung einnickte (23.). Wenig später hatte Viet die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen, traf nach starkem Solo-Lauf allerdings die falsche Entscheidung (33.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fehlte dem Unparteiischen dann ein wenig das Fingerspitzengefühl. Der bereits verwarnte Dennis Borkowski schob einen Ball zur Seite und verhinderte damit einen Ulmer Freistoß. Mit Gelb-Rot folgte die Strafe prompt, ein hartes Einsteigen mit dem Ellbogen des Gegenspielers blieb derweil ungesühnt. Kurz darauf endete Halbzeit eins, die eine vogelwilde Schlussphase bereithielt.