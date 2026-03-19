Tönsing-Elf erwartet kampfstarke Glaner Reserve Nach zwei intensiven Trainingseinheiten will die 1. Herren am Freitag den nächsten Dreier einfahren – doch das Hinspiel dient als Warnung von Redaktion · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

Wenn am Freitagabend die zweite Mannschaft des TuS Glane zu Gast ist, trifft Neuenkirchen auf einen unbequemen Gegner, der bereits im Hinspiel für Probleme sorgte.

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Am kommenden Freitag, steht für Neuenkirchen das nächste Heimspiel auf dem Programm. Mit der zweiten Mannschaft des TuS Glane gastiert dabei ein alter Bekannter aus der 1. Kreisklasse. Die Gäste, trainiert von Sven Niebusch, präsentieren sich im Vergleich zur Vorsaison als deutlich verjüngte Mannschaft. Diese Entwicklung macht die Glaner schwer ausrechenbar – und vor allem unangenehm zu bespielen. Dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben werden, dürfte dabei außer Frage stehen.