Tönsing-Elf erwartet kampfstarke Glaner Reserve

Wenn am Freitagabend die zweite Mannschaft des TuS Glane zu Gast ist, trifft Neuenkirchen auf einen unbequemen Gegner, der bereits im Hinspiel für Probleme sorgte.
Am kommenden Freitag, steht für Neuenkirchen das nächste Heimspiel auf dem Programm. Mit der zweiten Mannschaft des TuS Glane gastiert dabei ein alter Bekannter aus der 1. Kreisklasse.
Die Gäste, trainiert von Sven Niebusch, präsentieren sich im Vergleich zur Vorsaison als deutlich verjüngte Mannschaft. Diese Entwicklung macht die Glaner schwer ausrechenbar – und vor allem unangenehm zu bespielen. Dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben werden, dürfte dabei außer Frage stehen.
Eine wichtige Erinnerung liefert das Hinspiel: Über weite Strecken tat sich die Tönsing-Elf damals schwer gegen leidenschaftlich verteidigende Glaner. Entsprechend gewarnt geht auch die Mannschaft um Friedrich Landhäuser in die Partie.
Dennoch blickt man im Lager der Gastgeber optimistisch auf das Duell. Zwei gute Trainingseinheiten unter der Woche haben Spuren hinterlassen, wie Co-Trainer Sebastian „Welki“ Welkener berichtet. Die Mannschaft zeigt sich fokussiert – und ist heiß darauf, die nächsten drei Punkte einzufahren.
Alles ist angerichtet für ein intensives Spiel, in dem Neuenkirchen ihre Lehren aus dem Hinspiel ziehen will.