Tönnißen: „Wir gehen für eine Kiste Bier unserem Hobby nach“

Der Auftakt könnte kaum reizvoller sein: Am 16. August empfängt der TSV Weeze zum Start in die neue Saison der Bezirksliga den SV Rindern. Nach dem Kraftakt im vergangenen Frühjahr, als der Klassenerhalt erst durch eine starke Aufholjagd gelang, soll die Spielzeit 2026/27 deutlich ruhiger verlaufen. Dafür setzt der Verein auf den neuen Cheftrainer Christoph Tönnißen. Wie ist der neue Coach beim TSV angekommen?
Der langjährige TSV-Spieler und frühere Trainer der zweiten Mannschaft steckt aktuell mitten in der Saisonvorbereitung – und bislang fällt sein Fazit positiv aus. „Die Vorbereitung läuft sehr gut. Es macht Spaß, die Jungs ziehen gut mit“, sagt Tönnißen. Zwar sei man wegen der Urlaubszeit und einiger angeschlagener Spieler noch nicht mit dem kompletten Kader zusammengekommen, aber insgesamt zeigt sich der neue Coach zufrieden.
„Wir bauen die Mannschaft peu à peu auf. Die ersten zwei, drei Wochen standen noch nicht so sehr im Zeichen der Taktik, aber wir haben schon einige Ideen, die wir noch reinbringen wollen“, sagt der 39-Jährige, der in Weeze auf den Spitznamen „Tonne“ hört. Unterstützt wird er von Co-Trainer Michael Thissen, der nach einem Kreuzbandriss an die Seitenlinie gewechselt ist.
Komplettiert wird das Trainer- und Betreuerteam von Torwarttrainer Phillip Günther, der diese Funktion bereits seit einigen Jahren ausübt. Frank Broekmanns und Robin Millar stehen der Mannschaft als Betreuer zur Seite. Teammanager Patrick Heinemann ist im Verein bestens vernetzt und hat, wie Tönnißen betont, „immer ein offenes Ohr für alle Jungs“.
Bei der Kaderplanung arbeitete Tönnißen in den vergangenen Wochen eng mit Heinemann zusammen. Das Ergebnis stimmt den neuen Coach optimistisch: „Wir sind praktisch zusammengeblieben. Mit Valon Rizvani vom SV Issum haben wir nur einen externen Neuzugang. Alle anderen sind Weezer Jungs, die hier in der Vergangenheit bereits in der Jugend oder bei den Herren gespielt haben.“
Nach aktuellem Stand kann Christoph Tönnißen in der kommenden Saison auf 25 Feldspieler und drei Torhüter zurückgreifen. Der neue Trainer weiß allerdings auch, dass diese Zahl im Amateurfußball nicht immer die Realität widerspiegelt. „Auf dem Papier hört sich das super an. Aber mit Verletzungen und Urlauben muss man während einer langen Saison immer mal wieder schauen“, sagt Tönnißen.
Die Bezirksliga hält der neue Coach für sehr ausgeglichen. „Ich habe das Gefühl, dass dem Kevelaerer SV die Rolle des Titelanwärters ein bisschen zugeschustert wird. Vielleicht können sie wirklich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden“, sagt der TSV-Trainer. Auch den Aufsteigern Rheingold Emmerich und DJK Rhede sowie Auftaktgegner SV Rindern traut er eine gute Saison zu.
Für seine eigene Mannschaft formuliert Tönnißen realistische Ziele. Nach dem Fehlstart der vergangenen Saison sollen diesmal möglichst früh die nötigen Punkte für den Klassenerhalt her. „Wir wissen, wo wir herkommen. Wir gehen alle für eine Kiste Bier nach dem Spiel unserem Hobby nach. Priorität Nummer eins ist, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“, sagt Christoph Tönnißen.