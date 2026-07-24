Tönnißen: „Wir gehen für eine Kiste Bier unserem Hobby nach“ Christoph Tönnißen hat das Kommando beim TSV Weeze übernommen. Nach der stressigen Vorsaison soll die Mannschaft diesmal von Anfang an nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Diese Rivalen hat er auf dem Favoritenzettel. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Weeze will einen guten Saisonstart erwischen – Foto: Pascal Derks

Der Auftakt könnte kaum reizvoller sein: Am 16. August empfängt der TSV Weeze zum Start in die neue Saison der Bezirksliga den SV Rindern. Nach dem Kraftakt im vergangenen Frühjahr, als der Klassenerhalt erst durch eine starke Aufholjagd gelang, soll die Spielzeit 2026/27 deutlich ruhiger verlaufen. Dafür setzt der Verein auf den neuen Cheftrainer Christoph Tönnißen. Wie ist der neue Coach beim TSV angekommen?

Der langjährige TSV-Spieler und frühere Trainer der zweiten Mannschaft steckt aktuell mitten in der Saisonvorbereitung – und bislang fällt sein Fazit positiv aus. „Die Vorbereitung läuft sehr gut. Es macht Spaß, die Jungs ziehen gut mit“, sagt Tönnißen. Zwar sei man wegen der Urlaubszeit und einiger angeschlagener Spieler noch nicht mit dem kompletten Kader zusammengekommen, aber insgesamt zeigt sich der neue Coach zufrieden. „Wir haben einige Ideen, die wir noch reinbringen wollen“ „Wir bauen die Mannschaft peu à peu auf. Die ersten zwei, drei Wochen standen noch nicht so sehr im Zeichen der Taktik, aber wir haben schon einige Ideen, die wir noch reinbringen wollen“, sagt der 39-Jährige, der in Weeze auf den Spitznamen „Tonne“ hört. Unterstützt wird er von Co-Trainer Michael Thissen, der nach einem Kreuzbandriss an die Seitenlinie gewechselt ist.

Komplettiert wird das Trainer- und Betreuerteam von Torwarttrainer Phillip Günther, der diese Funktion bereits seit einigen Jahren ausübt. Frank Broekmanns und Robin Millar stehen der Mannschaft als Betreuer zur Seite. Teammanager Patrick Heinemann ist im Verein bestens vernetzt und hat, wie Tönnißen betont, „immer ein offenes Ohr für alle Jungs“. Valon Rizvani kommt vom SV Issum Bei der Kaderplanung arbeitete Tönnißen in den vergangenen Wochen eng mit Heinemann zusammen. Das Ergebnis stimmt den neuen Coach optimistisch: „Wir sind praktisch zusammengeblieben. Mit Valon Rizvani vom SV Issum haben wir nur einen externen Neuzugang. Alle anderen sind Weezer Jungs, die hier in der Vergangenheit bereits in der Jugend oder bei den Herren gespielt haben.“