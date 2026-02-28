Tönnies scherzt: "Damit wir Deine hässliche Visage nicht mehr sehen"

PK am Freitagabend in Ratingen: Dirk Tönnies wünscht schelmisch seinem Kollegen alles Gute.

Es war der letzte Satz des Statements nach dem 1:1 im Oberligaspiel zwischen Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck am Freitagabend, mit dem Schonnebecks Coach Dirk Tönnies in der Caféteria am Götschenbeck in Richtung seines Kollegen Damian Apfeld die Lacher auf seiner Seite hatte. "Bringt das Ding durch, nicht so wie wir letztes Jahr, damit wir dann im nächsten Jahr Deine hässliche Visage nicht mehr bei uns sehen."

Einen solchen Satz sagt man auch im Scherz natürlich nur dann, wenn es zwischen den Trainerkollegen stimmt, und dieser Umstand war dann auch dem langen Plausch der beiden Coaches nach der Pressekonferenz zu entnehmen. Voraugegangen war dem Ausklang des Abends ein Fight über 90 Minuten, für den Tönnies seinem Team vor dem Hintergrund der personellen Probleme, die er noch einmal schilderte, großen Respekt zollte.

Apfeld war sehr unzufrieden mit Startphase des Spiels

Sein Kollege Damian Apfeld, der sich zunächst lächelnd für die "netten Worte" bedankte, war naturgegeben nicht so zufrieden, hatte der Tabellenführer doch die drei Punkte im Visier, in der Rückbetrachtung vor allem auch deshalb, weil sein Team knapp eine halbe Stunde in Überzahl zur Verfügung hatte, die aber nur zum Ausgleich führte. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen in den ersten 20 Minuten, ich wurde dann natürlich sehr laut von außen. Ich habe versucht, auf meine Art viel Emotion hineinzubringen. Wir wurden dann wach, es ist aber Fakt, dass wir dann einfach schon wieder einem Rückstand hinterhergelaufen sind."