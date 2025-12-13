Tönnies-Elf empfängt Holzheimer SG: „Wollen gelungen Abschluss feiern“

Mit drei Punkten im Gepäck wollen sich Dirk Tönnies und die SpVg Schonnebeck am Samstag in die Winterpause verabschieden. Im Heimspiel gegen Kellerkind Holzheimer SG gilt die SpVg als klarer Favorit, weshalb die Zielsetzung durchaus realistisch erscheint. Wie Chefcoach Tönnies im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät, plant der Vorjahres-Vizemeister im Anschluss an die Partie eine Weihnachtsfeier, weshalb ein erfolgreicher Saisonabschluss inklusive Heimdreier auf der Agenda steht.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg über Verfolger VfB Homberg in der Vorwoche grüßt die SpVg Schonnebeck nach wie vor vom zweiten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein, sieben Zähler hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19. Der Ligaprimus steht zwar - trotz des Remis gegen den 1. FC Monheim am Freitag - bereits als „Herbstmeister“ fest, dennoch kann die Tönnies-Elf den Rückstand durch einen Heimdreier gegen Aufsteiger Holzheim auf vier Punkte reduzieren. So lautet auch die klare Zielvorgabe von Übungsleiter Dirk Tönnies, wie dieser im Gespräch mit dieser Redaktion verlauten lässt.

Während die Schwalben durch den Auswärtserfolg in Homberg am vergangenen Spieltag zurück in der Erfolgsspur sind, zeigt die Formkurve auf Seiten Holzheims klar nach unten: Nach fünf sieglosen Spielen in Serie stellt die HSG das formschwächste Team der Liga und befindet sich folglich mitten drin im Abstiegskampf, weshalb der Aufsteiger im Duell mit Schonnebeck auf Zählbares angewiesen ist, um nicht auf einem Abstiegsrang zu überwintern. Auch SpVg-Coach Tönnies weiß um die ausbaufähige Bilanz des Kontrahenten, warnt aber dennoch vor den Qualitäten des Liga-Neulings:

„Holzheim ist ein qualitativ sehr starker Aufsteiger, obwohl sie gegen den Abstieg spielen. Sie haben eindeutig gezeigt, dass sie in dieser Liga mitspielen können“, verweist der 51-jährige Übungsleiter insbesondere auf den starken Punktgewinn der HSG bei Tabellenführer Ratingen vor zwei Wochen und ergänzt: „Ich glaube, dass wir auf eine erfahrene Mannschaft mit einer hohen individuellen Qualität treffen werden.“ Auch mit Blick auf die Zielvorgabe für die Begegnung findet Tönnies klare Worte und hofft auf gute Stimmung bei der anschließenden Weihnachtsfeier: „Wir möchten unbedingt gewinnen, dominant auftreten und unsere Qualität auf den Platz bringen. Anschließend wollen wir dann mit einem Sieg einen gelungenen Jahresabschluss zusammen feiern“, resümiert der Cheftrainer.

Dünner Kader bereitet Sorgen

Während also alles für ebendiesen „erfolgreichen Abschluss“ der SpVg spricht, gibt es mit Blick auf die vielen Ausfälle doch ein kleines Dorn im Auge. Schließlich müssen die Schwalben neben dem gesperrt fehlenden Kapitän Matthias Bloch auch auf die verletzungsbedingt ausfallenden Simon Skuppin, Len Blackmann, Alpha-Kevin Kourouma, Malik Timmerberg und Leon Bachmann verzichten. Ob der zuletzt krankheitsbedingt angeschlagene Tim Winking rechtzeitig fit wird, steht auch noch in den Sternen. Doch trotz der dünnen Personaldecke bleibt Tönnies zuversichtlich: „Wir haben zwar einen großen Aderlass, das gilt aber nicht als Entschuldigung. Wir haben genug Qualität und wollen die drei Punkte holen“, stellt der Übungsleiter klar. Anstoß der Partie am Schetters Busch ist um 16 Uhr.