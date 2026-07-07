Tönjes, Hänecke und Voß sagen Adieu FC Zetel verabschiedet prägende Persönlichkeiten von p.s. · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser

fczetel_1.herren - Instagram

Mit dem Ende einer Saison beginnt beim FC Zetel zugleich ein neuer Abschnitt. Während der Rückkehrer in die Bezirksliga Weser-Ems den Blick bereits auf die kommende Spielzeit richtet, verabschiedet der Verein drei Spieler, die die vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt haben: Oliver Tönjes, Daniel Hänecke und Eiko Voß.

Trainer Wilko Eggers fand zum Abschied persönliche Worte für das Trio und würdigte sowohl die sportlichen Leistungen als auch den menschlichen Wert der drei Akteure. Über Oliver Tönjes, der 2019 zum FC Zetel wechselte, sagte Eggers:

„Olli hat seit seinem Wechsel zum FC Zetel im Jahr 2019 sofort eine Führungsrolle eingenommen. Neben seinen großartigen Charakter und seinen sportlichen Fähigkeiten bleibt uns allen der wichtige 3:2 Siegtreffer in der abgelaufenen Saison gegen den FSV Jever in der Nachspielzeit in Erinnerung.“ Auch Daniel Hänecke hinterlässt nach Einschätzung seines Trainers eine große Lücke. Eggers beschreibt ihn als Spieler, auf den jederzeit Verlass war: