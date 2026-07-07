Tönjes, Hänecke und Voß sagen Adieu

Mit dem Ende einer Saison beginnt beim FC Zetel zugleich ein neuer Abschnitt. Während der Rückkehrer in die Bezirksliga Weser-Ems den Blick bereits auf die kommende Spielzeit richtet, verabschiedet der Verein drei Spieler, die die vergangenen Jahre entscheidend mitgeprägt haben: Oliver Tönjes, Daniel Hänecke und Eiko Voß.
Trainer Wilko Eggers fand zum Abschied persönliche Worte für das Trio und würdigte sowohl die sportlichen Leistungen als auch den menschlichen Wert der drei Akteure.
Über Oliver Tönjes, der 2019 zum FC Zetel wechselte, sagte Eggers:
„Olli hat seit seinem Wechsel zum FC Zetel im Jahr 2019 sofort eine Führungsrolle eingenommen. Neben seinen großartigen Charakter und seinen sportlichen Fähigkeiten bleibt uns allen der wichtige 3:2 Siegtreffer in der abgelaufenen Saison gegen den FSV Jever in der Nachspielzeit in Erinnerung.“
Auch Daniel Hänecke hinterlässt nach Einschätzung seines Trainers eine große Lücke. Eggers beschreibt ihn als Spieler, auf den jederzeit Verlass war:
„Ein Teamplayer wie er im Buche steht. Sobald er auf dem Platz steht, gibt es nur 100%. Egal ob im Training, im Spiel oder neben dem Feld, Daniel hat immer alles dafür gegeben, dass wir erfolgreich sind.“
Mit Eiko Voß verabschiedet der FC Zetel zudem einen Spieler, der nicht nur wegen seiner spektakulären Aktionen in Erinnerung bleiben wird. Eggers sagte:
„Mr. Fallrückzieher. Neben diesen besonderen Skill überzeugte Eiko durch Einsatz und Leidenschaft. Viele wichtige Tore und großartige gemeinsame Erlebnisse hinterlassen einen bleibenden Eindruck.“
Der FC Zetel bedankt sich bei Oliver Tönjes, Daniel Hänecke und Eiko Voß für ihren Einsatz und ihre Verdienste in den vergangenen Jahren. Für den weiteren privaten und sportlichen Weg wünscht der Verein dem Trio alles Gute – verbunden mit der Hoffnung, die drei künftig regelmäßig als Zuschauer im Eschstadion begrüßen zu dürfen.