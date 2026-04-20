Tönisberg und Kempen trennen sich remis – was den Gästen mehr hilft

Im Duell zweier Tabellennachbarn aus dem vorderen Mittelfeld behielt die Reserve des SC St. Tönis gegen den CSV Marathon Krefeld auch dank zweier Treffer von Lucas Noczenski, der damit bei 20 Saisontoren angekommen ist, die Oberhand und schob sich auf Platz vier vor. Nach schwacher erster Hälfte und trotz einer gelb-roten Karte gegen Fabio Mariano (74.) steigerte sich die Elf von Trainer Florian Verhaag im zweiten Abschnitt deutlich.

Keinen Gewinner gab es im Nachbarschaftskampf zwischen dem VfL Tönisberg und dem SV Thomasstadt Kempen (1:1). Bei genauerem Hinsehen nutzt diese Punkteteilung den Gästen aber mehr als den Tönisbergern. Auch Spitzenreiter OSV Meerbusch kam in Dilkrath trotz personeller Überzahl – Dilkraths Burhan Kazmaci sah Gelb-Rot (78.) und OSV-Goalgetter Marc Rommel Rot (90.+3)– nur zu einem Unentschieden, was den komfortabelen Platz an der Sonne aber nicht im Geringsten gefährdet.