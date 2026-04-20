Tönisberg und Kempen trennen sich remis – was den Gästen mehr hilft

Der VfR Fischeln hat in der Bezirksliga, Gruppe 3, für die Überraschung des 27. Spieltags gesorgt. Er gewann beim Tabellendritten TuRa Brüggen nach einer engagierten Vorstellung und mit einem starken Keeper Simon Gerdts, bei der es am Ende trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung noch einmal eng wurde, mit 3:2. Es war der erste Dreier der Grün-Weißen seit dem 6:2 am 22. Februar gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Da noch unter Trainer Jakob Scheller, der beim VfR schon länger Geschichte ist. Damit dürfte die Saison für das Team um 3:0-Torschütze Niklas Geraets in beide Richtungen, nämlich nach oben oder unten, gelaufen sein.
Die Brüggener ihrerseits sind dadurch bereits sieben Zähler hinter den Relegations-Aufstiegsplatz gefallen, den die Sportfreunde aus Neuwerk innehaben. Die kamen gegen einen erheblich verbesserten TSV Bockum zu einem glücklichen 1:0-Sieg, wodurch sie aber weiter alle Möglichkeiten haben. Brüggens Dennis Coenen sah kurz vor dem Abpfif noch die Ampelkarte.
Den Bockumern, bei denen Karl-Heinz Himmelmann als Trainer zum zweiten Mal in der Verantwortung stand, nutzt alles Lob aber herzlich wenig, weil nur die positiven Zahlen auf dem Konto weiterhelfen. Und da hat die Konkurrenz von Union Nettetal II oder Tönisberg, wenn auch nur minimal, etwas mehr zu bieten. Dagegen verlor der 1. FC Viersen erneut und tritt weiter auf der Stelle. Bei den Fastabsteigern Türkiyemspor – er gewann völlig unerwartet in Wickrath – und dem 1. FC Mönchengladbach dürfte das Aufbäumen schon zu spät kommen.
Im Duell zweier Tabellennachbarn aus dem vorderen Mittelfeld behielt die Reserve des SC St. Tönis gegen den CSV Marathon Krefeld auch dank zweier Treffer von Lucas Noczenski, der damit bei 20 Saisontoren angekommen ist, die Oberhand und schob sich auf Platz vier vor. Nach schwacher erster Hälfte und trotz einer gelb-roten Karte gegen Fabio Mariano (74.) steigerte sich die Elf von Trainer Florian Verhaag im zweiten Abschnitt deutlich.
Keinen Gewinner gab es im Nachbarschaftskampf zwischen dem VfL Tönisberg und dem SV Thomasstadt Kempen (1:1). Bei genauerem Hinsehen nutzt diese Punkteteilung den Gästen aber mehr als den Tönisbergern. Auch Spitzenreiter OSV Meerbusch kam in Dilkrath trotz personeller Überzahl – Dilkraths Burhan Kazmaci sah Gelb-Rot (78.) und OSV-Goalgetter Marc Rommel Rot (90.+3)– nur zu einem Unentschieden, was den komfortabelen Platz an der Sonne aber nicht im Geringsten gefährdet.