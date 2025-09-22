Tönisberg und Fischeln müssen vorerst kleine Brötchen backen

Tönisberg verliert gegen Brüggen. – Foto: Diana Horster

Manchmal wirken Trainerwechsel sofort, manchmal erst etwas später und manchmal überhaupt nicht. Wie das beim Traditionsklub 1. FC Viersen in der Bezirksliga, Gruppe 3, sein wird, bleibt abzuwarten. Unter der Woche übernahm mit Stephan Houben ein neuer Verantwortlicher das Zepter, der am linken Niederrhein nicht nur aus seiner Zeit beim SV Straelen oder zuletzt dem FC Wegberg-Beeck, um nur zwei seiner vielen Trainer- oder Manager-Stationen zu nennen, bekannt ist. Ohne den geschassten Vorgänger Graziano Ruggeri verlor der 1. FC am Hohen Busch das Duell zweier noch siegloser Mannschaften gegen den 1. FC Mönchengladbach dennoch mit 0:1.

Alexiou setzt den Schlusspunkt Noch schlechter daher kommt nur Schlusslicht und Neuling SV Mönchengladbach 10. In Wickrath hagelte es mit 2:7 die nächste Packung – und bei 39 Gegentreffern nach sechs Spieltagen kann einem Keeper Tanyu Engels schon fast leidtun. Kommenden Freitag erwarten die Mönchengladbacher die Viersener zum nächsten Krisengipfel.

Gestern, 15:00 Uhr OSV Meerbusch OSV Meerbu. VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln 4 0 Abpfiff Gestern, 15:30 Uhr TuRa Brüggen Brüggen VfL Tönisberg Tönisberg 4 0 Abpfiff Tabellenführer Brüggen fertigte unterdessen den VfL Tönisberg überraschend deutlich ab. Torjäger Nils Bonsels erzielte dabei seine Saisontore neun und zehn. In dieser Verfassung kommen die Rot-Weißen von der Schaephuysener Straße für eine Platzierung ganz vorne nicht infrage. Odenkirchen gewann derweil das Spitzenspiel in Neuwerk und liegt nach Punkten mit den Brüggenern gleich auf. Beide haben sich von den Verfolgern Wickrath und OSV Meerbusch schon etwas abgesetzt. Die Meerbuscher schlugen am Ende den VfR Fischeln, der wie Tönisberg kleinere Brötchen backen muss, ebenfalls deutlich. Das Tor zum 4:0-Endstand ging auf das Konto des 40-jährigen Ioannis Alexiou. Der Ex-St. Töniser bzw. Uerdinger verwandelte einen Elfmeter.