Der VfL will seine Chance nutzen. – Foto: Michael Zöllner

Tönisberg steigt in Sterkrade ins Aufstiegsrennen ein Für den VfL Tönisberg wird es am Sonntag in der Aufstiegsrelegation bei der SpVgg Sterkrade 06/07 ernst. Verlinkte Inhalte Aufstieg Landesliga Tönisberg Sterk. 06/07

Am Sonntag steigt der Vizemeister der Bezirksliga, Gruppe 4, in die Aufstiegsrunde zur Landesliga ein. Gegner ist die SpVgg Sterkrade 06/07. Nur mit einem Sieg wäre vor dem zweiten Spiel gegen Solingen am Mittwoch die Aufstiegschance noch am Leben. Doch gleich mehrere Hiobsbotschaften müssen verdaut werden.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 Sterk. 06/07 VfL Tönisberg Tönisberg 15:00 live PUSH Erwartungsgemäß bei der SpVgg Sterkrade 06/07 bestreitet der VfL Tönisberg am Sonntag sein erstes Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga. Erwartungsgemäß deshalb, weil der Traditionsclub aus Oberhausen trotz unerwartet starker Vorstellung am vergangenen Mittwoch bei der 1. SpVgg Solingen-Wald mit 1:3 den Kürzeren zog und als erster Verlierer nun Heimrecht genießt. Allerdings war die Partie für den Favoriten aus dem Bergischen ein hartes Stück Arbeit und der erst kurz zuvor eingewechselte Giovanni Spinella erlöste seine Farben mit einem Doppelpack (68./78.).

Die Sterkrader haben in der Gruppe 5 der Bezirksliga hinter Rhenania Bottrop Platz zwei belegt. Mit 43 Treffern weist Goalgetter Damian Vergara Schlootz eine Torquote auf, die ihresgleichen sucht. Die Chancen auf den Aufstieg sind durch die Auftaktniederlage für das Team von Trainer Lars Mühlbauer allerdings auf ein Minimum gesunken. Angepfiffen wird auf dem Kunstrasenplatz an der Dorstener Straße um 15 Uhr. VfL plagen Personalsorgen