Tönisberg kassiert klare Niederlage Bezirksliga, Gruppe 4: Mit 2:4 unterlag der VfL Tönisberg der zweiten Mannschaft des SV Straelen.

Nach zwei Siegen in Folge peilte in der Gruppe 4 der Bezirksliga der VfL Tönisberg gegen SV Straelen II nicht nur den dritten Erfolg hintereinander an, sondern den damit verbundenen Sprung auf Platz fünf. Doch daraus wurde nichts.

Die Gäste von der Grenze machten dem Breuer-Team durch einen tollen Schlussspurt einen Strich durch die Rechnung und gewannen mit 4:2 (1:1). Sederstrem (32.) und Drubel (63.) hatten die Platzherren zweimal in Führung gebracht. Die Treffer der Gäste fielen in der 34., 83. und 90. Minute (FE) bzw. in der Nachspielzeit. In der Kreisliga A überrollte Aufstiegsaspirant OSV Meerbusch den VfR Fischeln III mit 13:0 (5:0). Schmelzer (3), Kortemöller (2), Tetzlaff (2), Spada (2), Pohlmann, Seidel, Appel und Becker teilten sich den Torsegen.