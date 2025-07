„Töging vor größtmögliche Probleme stellen" – SBR vor schwerer Aufgabe

Rosenheim - Die Rückkehr des Sportbund Rosenheim in die Bezirksliga missglückte. Nach der klaren, aber unglücklichen Niederlage gegen den TSV Zorneding, gilt es am zweiten Spieltag den Fehlstart zu vermeiden. Für die Mannen von der Pürstlingstraße geht es bereits am Freitagabend nach Töging.

Am ersten Spieltag konnte die Mannschaft von Robert Berg einen Punkt in Aschheim holen. Karlo Kolic rettete den FCT spät vor der Niederlage und glich per Kopf aus. Wenn die Aufsteiger aus Rosenheim am Freitag nach Töging kommen, sind die Rollen also klar verteilt und die Töginger der Favorit.

Der Sportbund wird der spielerischen Qualität der Gastgeber mit viel Kampf und Leidenschaft entgegenwirken wollen. In der Offensive kehrt mit Sanel Sehric ein wichtiger Anker der Mannschaft zurück.

Morgen, 19:30 Uhr FC Töging FC Töging SB DJK Rosenheim SB Rosenheim 19:30

Patrick Zimpfer rechnet mit einer schwierigen Aufgabe für seine Mannschaft: „Ich erwarte einen sehr starken Gegner, der sich in der Spitze natürlich nochmal richtig verstärkt hat.“ Dennoch glaubt der Trainer an sein Team. „Wenngleich wir natürlich in der Außenseiterrolle sind, werden wir alles geben. Jedes Spiel beginnt bei null, wir rechnen uns immer Chancen aus. Wir wollen Töging vor die größtmögliche Aufgabe stellen und alles reinwerfen, um in der Liga anzuschreiben“, sagt Zimpfer.

Berg möchte im ersten Heimspiel der Saison einen Dreier einfahren. „Wir sind gegenüber letzter Woche wieder einen Schritt weiter. Aufgrund der Ausfälle müssen wir noch einiges improvisieren, aber wir haben genug Qualität im Kader und wollen das erste Heimspiel unbedingt gewinnen“, zeigt sich Berg selbstbewusst. Allerdings warnt der Trainer vor dem Gegner: „Rosenheim werden wir sicher nicht unterschätzen. Sie sind aus einer starken Kreisliga aufgestiegen.“

Anpfiff am Wasserschloss wird am Freitag um 19.30 Uhr sein.