🗣: Töging mit Slapstick – 0:4 kein Weltuntergang – SVW kampfbetont

Der 14. Spieltag hielt in der Bezirksliga Ost einige Überraschungen bereit. Miesbach verlor gegen das Schlusslicht aus Siegsdorf. Zorneding und Peterskirchen trennten sich mit einem Unentschieden. Holzkirchen entschied das Top-Spiel für sich und der SB Rosenheim bezwang Ebersberg. Deutlich unterlag der SV Bruckmühl gegen Aschau, zeigte aber keine schlechte Leistung. In Töging war Robert Berg dagegen überhaupt nicht zufrieden. Die Stimmen zum Spieltag.

Berg hadert mit billigen Gegentoren und schwacher Chancenverwertung in Töging Gestern, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf FC Töging FC Töging 3 1 Abpfiff Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Wir haben heute eine große Möglichkeit verpasst, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Nach fünf Minuten sollten wir eigentlich 2:0 führen, sind aber nach zehn Minuten 0:2 in Rückstand. Unsere Gegentore waren Slapstick und selbst verschuldet. Gepaart mit der schlechten Chancenverwertung, kann man so in keiner Liga was holen. Obwohl wir im Spiel nach vorne viele gute Möglichkeiten kreieren, sind wir insgesamt viel zu billig zu schlagen. Letztendlich reichte Saaldorf so eine solide kämpferische Leistung für den Sieg. Wir müssen nach vorne schauen und es nächste Woche besser machen.« »Kein Weltuntergang für uns«: Bruckmühl unterliegt eiskaltem SVA Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SV Aschau am Inn SV Aschau SV Bruckmühl SV Bruckmühl 4 0 Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »Es war eine vermeidbare Niederlage. Letztlich hat nicht die bessere, sondern die kaltschnäuzigere Mannschaft gewonnen. Nach dem frühen Gegentor hatten wir mehr Ballbesitz, ohne diesen in einen Torerfolg umzumünzen. Aschau hat seine Chancen, die teilweise zu einfach entstanden sind, effektiv verwertet, während unsere Möglichkeiten ungenutzt blieben. Nach dem Platzverweis haben wir beim 0:2 schlecht verteidigt. Trotzdem haben wir weiter unser Spiel nach vorne gesucht, aber an diesem Tag wollte der Ball nicht über die Linie. Das ist kein Weltuntergang für uns und wir werden diese Woche analysieren, unsere Schlüsse ziehen und uns gezielt auf Siegsdorf vorbereiten.« Akkurt sieht »tolles Fußballspiel« zwischen Ampfing und Holzkirchen

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Es war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel in der ersten Hälfte. Nach der roten Karte hat sich Ampfing erwartungsgemäß stärker aufs Verteidigen konzentriert. Wir haben versucht, unsere Überzahl gezielt auszuspielen, was Ampfing aber lange Zeit gut verteidigt hat. Weil wir jedoch konsequent drangeblieben sind, konnten wir uns in der Nachspielzeit belohnen. Letztlich war es ein verdienter Sieg, da wir eine Vielzahl klarer Torchancen hatten und mit der letzten Möglichkeit das entscheidende Tor erzielt haben. Beide Mannschaften haben ein tolles Fußballspiel abgeliefert.« SB Rosenheim überzeugt gegen Ebersberg – TSV-Keeper verhindert Schlimmeres

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Ein hochverdienter Sieg gegen Ebersberg. Ich wurde heute perfekt von meinem Trainerkollegen Armin Just vertreten. Er hat den ersten Zu-Null-Sieg heimgeholt, der durchaus auch höher ausfallen hätte können. Es war eine Chancenflut mit mehreren eins gegen eins Duellen mit dem Ebersberger Keeper. Dennoch ganz großen Respekt an Ebersberg. Eine junge, talentierte und sehr faire sowie disziplinierte Mannschaft mit Top-Trainern. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die restliche Saison.« Michael Hieber, Trainer des TSV Ebersberg: »Der Sieg für Rosenheim geht absolut in Ordnung. Wir waren nicht gut und haben beziehungsweise konnten nicht das spielen, wozu wir in anderen Spielen bereits in der Lage waren. Vor dem Tor waren wir zu harmlos und defensiv zu inkonsequent. Über die gesamte Spieldauer hat man uns den Druck des sogenannten Kellerduells deutlich mehr angemerkt. Rosenheim ist damit besser umgegangen und ohne Lukas Schmidmaier, unseren Torhüter, hätte das Ergebnis auch deutlicher ausfallen können.

Glückwunsch an Rosenheim zu diesen wichtigen Punkten. Wir müssen nun versuchen bis zur Winterpause noch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen, und woanders ein paar Punkte sammeln.« SV Miesbach »ohne Worte« nach Pleite gegen Bezirksliga-Schlusslicht Siegsdorf

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist wieder so ein Tag – ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir da abgeliefert haben. Das hatte phasenweise wenig mit Fußball zu tun. Man warnt die Mannschaft vor solchen Spielen gegen den Tabellenletzten, und dann liegt man nach gefühlt 35 Sekunden schon zurück. Da stellt sich für mich die Frage, ob wirklich alle bei der Sache waren – aus meiner Sicht war das nicht der Fall. Wir kommen zwar nach rund 20 Minuten zum Ausgleich, kassieren aber kurz darauf wieder das 1:2. Insgesamt hatte ich nicht den Eindruck, dass wir die nötige Einstellung zu diesem Spieltag mitgebracht haben. Wenn man sieht, was Siegsdorf an Laufbereitschaft und Zweikampfstärke investiert hat, dann war das deutlich mehr – und deshalb geht der Sieg für sie auch absolut in Ordnung. Glückwunsch von meiner Seite. Von uns war das insgesamt eine sehr enttäuschende Leistung. Da sollte sich jeder hinterfragen, ob er an diesem Samstag den richtigen Sport gewählt hat.« Zorneding beißt sich an Peterskirchen die Zähne aus: »Verteidigen ausgezeichnet«

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: Das 1:1 geht in Ordnung, weil es kein besonders chancenreiches Spiel war. In der ersten Halbzeit hatte Peterskirchen ein paar mehr Chancen, in der zweiten Halbzeit hatten wir vor allem gegen Ende so ein bisschen mehr Aktionen. Peterskirchen hatte in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts Nennenswertes mehr parat. Peterskirchen verteidigt immer ausgezeichnet. Sie haben vorne auch den einen oder anderen, der sehr gut Fußball spielen kann. Aber wir haben jetzt auch nicht schlecht gespielt, deswegen geht ein 1:1 voll in Ordnung. Bezirksliga-Nullnummer: Walperlach schmeißt in Dorfen alles rein

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Es war ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel. Das Unentschieden ist leistungsgerecht. Die Mannschaft hat heute alles reingeworfen, Rückschläge im Spiel gut als Team aufgefangen und sich den Punkt verdient.«