Töging hat zwei Matchbälle zur Meisterschaft

Erst tritt Klassenprimus SV Töging (50) am heutigen Karsamstag in einem Nachholspiel bei der SG Painten (39) an. Nur 48 Stunden später steigt im Altmühltal das Rückspiel. Die Töginger können sich aus eigener Kraft vorzeitig zum Meister küren. Voraussetzung dafür ist, dass sie mindestens eines der beiden Duelle für sich entscheiden. Heißt: schon am heutigen Samstagnachmittag könnte die Entscheidung fallen! Und das ist auch das Ziel der Rot-Weißen, damit der Druck weg ist am kommenden Montag.



Gewinnt Töging in Painten, würde der Abstand zwischen den beiden Teams auf 14 Punkte anwachsen. Das wäre bei vier ausstehenden Spieltagen nicht mehr aufzuholen. Bei einem Remis oder einer Niederlage hätte die Mannschaft von Trainer Alex Sommer am Ostermontag gleich den zweiten Matchball. Auch zwei Punkteteilungen würden fürs Meisterstück reichen. Der Rangdritte TV Riedenburg (38) könnte zwar theoretisch noch nach Punkten mit Töging gleichziehen, hat allerdings den dann entscheidenden direkten Vergleich klar verloren (1:3 und 1:4).



Es deutet also alles auf eine Töginger Meisterfeier an Ostern hin. Innerhalb des 14er-Feldes haben Schneider, Wolfsteiner und Co. die mit Abstand konstanteste Runde gespielt. Zudem knöpften sich die Verfolger Woche für Woche gegenseitig die Punkte ab, das kam dem SV zusätzlich zugute.



Neben Riedenburg, das berechtigte Chancen auf das Relegations-Ticket hat, hoffen auch der TSV Beratzhausen (34) und der ATSV Pirkensee-Ponholz (34) darauf, dass die Paintener aus dem Doppelspieltag so wenige Punkte wie möglich einsacken. Nach der jeweiligen Heimniederlage letzte Woche hat sich die Ausgangslage für Beratzhausen und PiPo zwar deutlich verschlechtert, abschreiben darf man das Duo aber noch nicht im Rennen um Platz 2.



Der Blick ans andere Ende der Tabelle offenbart: Schlusslicht 1. FC Beilngries (11) ist am Ostermontag bei seinem Gastspiel in Steinsberg zum Siegen verdammt, anderenfalls sinkt die Restchance auf eine Rettung via Relegation auf ein Minimum. Der Rangzwölfte SV Lupburg (21) hofft hingegen nach wie vor auf den direkten Klassenerhalt. Genau wie der Vorletzte TV Velburg (17) haben die Grün-Weißen jedoch eine schwere Aufgabe vor der Brust – Lupburg erwartet Sinzing und Velburg muss in Riedenburg Farbe bekennen.





Die Partien am Osterwochenende im Überblick:



Karsamstag