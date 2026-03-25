»Todesstoß« in der Schlussphase: Dingolfing verschärft Kosovas Krise BMW-Städter starten Mammutprogramm mit drittem Sieg in Serie – Kosova bleibt tief im Tabellenkeller stecken von Sophia Waas · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Hofer (links) sorgt mit seinem 11. Saisontor für die Führung der BMW-Städter. – Foto: Paul Hofer

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Landesliga Mitte setzte sich der FC Dingolfing am Mittwochabend mit 4:2 beim FC Kosova durch. Während die Gäste ihren Lauf fortsetzen und mit Rückenwind in die kommenden Aufgaben gehen, spitzt sich die Lage für das Schlusslicht aus Regensburg weiter zu.

Heute, 19:30 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Dingolfing Dingolfing 2 4

Pünktlich um 19:30 Uhr wurde die Partie am Kunstrasenplatz am Brandlberg angepfiffen – gleichzeitig der Startschuss für ein intensives Programm des FC Dingolfing mit fünf Spielen in nur zwölf Tagen. Der Auftakt hätte für die BMW-Städter kaum besser laufen können: Mit einem 4:2-Auswärtssieg feierten sie ihren dritten Erfolg in Serie. Die Begegnung begann zunächst auf Augenhöhe, ehe Dingolfing in der 39. Minute den ersten Stich setzte: Daniel Hofer traf mit seinem 11. Saisontor zur Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Nach der Pause kamen die Gäste deutlich zielstrebiger aus der Halbzeit. Julian Kehl rückte in den Mittelpunkt und schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (49./59.), der die Niederbayern komfortabel mit 3:0 in Front brachte. Doch Kosova steckte nicht auf und zeigte eine starke Reaktion: Imran Krasniqi verkürzte in der 61. Minute und legte nur zwei Minuten später nach. Mit seinem Doppelpack stellte er auf 2:3 und brachte die Gastgeber zurück in die Partie. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch Dingolfing behielt die Nerven. In der 83. Minute sorgte Florian Büchner für die Entscheidung zum 4:2-Endstand. Kurz darauf war die Partie endgültig entschieden. Trotz der Niederlage zeigte sich Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg) zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Heute hatten wir eine Top-Mannschaft bei uns. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler von uns – man hat auf dem Platz nicht erkennen können, dass wir Tabellenletzter sind. In der ersten Halbzeit hatten wir unsere Chancen und haben nur zwei zugelassen, eine wurde überragend von unserem Torwart gehalten, die andere führte zum 0:1. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen und dabei zwei schnelle Gegentore bekommen, eines durch unseren Fehler, das andere durch ein vermeintliches Abseitstor. Riesen Respekt, wie sich die Jungs nicht aufgegeben haben und zurück ins Spiel gekommen sind. Zum Schluss haben wir dann noch den Todesstoß bekommen. Meiner Meinung nach wäre heute eine Punkteteilung gerecht gewesen."