»Todesstoß« in der Schlussphase: Dingolfing verschärft Kosovas Krise

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Landesliga Mitte setzte sich der FC Dingolfing am Mittwochabend mit 4:2 beim FC Kosova durch. Während die Gäste ihren Lauf fortsetzen und mit Rückenwind in die kommenden Aufgaben gehen, spitzt sich die Lage für das Schlusslicht aus Regensburg weiter zu.
Nach der Pause kamen die Gäste deutlich zielstrebiger aus der Halbzeit. Julian Kehl rückte in den Mittelpunkt und schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (49./59.), der die Niederbayern komfortabel mit 3:0 in Front brachte. Doch Kosova steckte nicht auf und zeigte eine starke Reaktion: Imran Krasniqi verkürzte in der 61. Minute und legte nur zwei Minuten später nach. Mit seinem Doppelpack stellte er auf 2:3 und brachte die Gastgeber zurück in die Partie. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch Dingolfing behielt die Nerven. In der 83. Minute sorgte Florian Büchner für die Entscheidung zum 4:2-Endstand. Kurz darauf war die Partie endgültig entschieden.
Trotz der Niederlage zeigte sich Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg) zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Heute hatten wir eine Top-Mannschaft bei uns. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler von uns – man hat auf dem Platz nicht erkennen können, dass wir Tabellenletzter sind. In der ersten Halbzeit hatten wir unsere Chancen und haben nur zwei zugelassen, eine wurde überragend von unserem Torwart gehalten, die andere führte zum 0:1. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen und dabei zwei schnelle Gegentore bekommen, eines durch unseren Fehler, das andere durch ein vermeintliches Abseitstor. Riesen Respekt, wie sich die Jungs nicht aufgegeben haben und zurück ins Spiel gekommen sind. Zum Schluss haben wir dann noch den Todesstoß bekommen. Meiner Meinung nach wäre heute eine Punkteteilung gerecht gewesen."
Dingolfings Trainer Thomas Seidl fand nach der Partie klare Worte zum Spiel: "Auf dem kleinen Kunstrasenplatz hat uns Kosova alles abverlangt und war sehr fleißig. Unsere ersten drei Tore haben wir top herausgespielt, haben den Gegner dann durch zwei Schlafmützigkeiten zurück ins Spiel geholt. So mussten wir nochmal etwas zittern, ehe wir mit dem 4:2 den Deckel draufmachen konnten. Prinzipiell war es ein anständiger Auftritt, dennoch haben wir es durch den Doppelschlag von Kosova, bei dem wir kräftig mitgeholfen haben, unnötig schwer gemacht."
Während Dingolfing mit diesem Sieg weiter Selbstvertrauen tankt, verschärft sich die Krise beim FC Kosova dramatisch: Fünf Spiele, fünf Niederlagen – die Luft zur Relegationszone wird zunehmend dünner. Bereits im Hinspiel hatte Dingolfing mit 5:1 die Oberhand behalten – diesmal fielen zwar erneut sechs Tore, jedoch etwas ausgeglichener verteilt.
Für Dingolfing geht es bereits am kommenden Sonntag in Burglengenfeld weiter, wo der nächste Schritt im straffen Spielplan ansteht. Kosova hingegen hofft am Samstag in Luhe-Wildenau auf ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis.