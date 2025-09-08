Todesfelde nicht zu stoppen

Jan-Marc Schneider (Todesfelde) gegen Jonas Schomaker (VfR). – Foto: Olaf Wegerich

Bei schönstem Spätsommerwetter empfing der Regionalliga-Aufsteiger SV Todesfelde, nach sechs Spieltagen noch verlustpunktfreier Tabellenführer, den Überraschungs-Zweiten Rasensport Neumünster. Die Todesfelder Weste blieb blütenweiß: Heute gab es einen deutlichen 4:1-Sieg gegen einen sich gut verkaufenden VfR. Die 585 Zuschauer bekamen ein sehr gutes, teils hochklassiges Oberligaspiel zu sehen.

Denis und Schneider bei Tofe rechtzeitig fit Unter der Woche hatte die Sörensen-Elf im Kreispokal locker bei RW Holstein mit 6:1 gewonnen und dabei kräftig durchrotiert. Heute fehlten mit Niklas Stehnk, Pawel Erfmann, Fabian Schulz, Marco Drawz und auch Janek Sternberg weiterhin bewährte Kräfte, während die zuletzt fraglichen Noel Denis und Jan-Marc Schneider dabei waren. Die beiden sollten heute nicht unwesentlich zum Sieg beitragen.

Cornelius im Vergleich zum Heide-Sieg mit plus Vier Dem VfR von Danny Cornelius standen heute die in der Vorwoche gesperrten Kevin Schulz und Ilir Serifi wieder zur Verfügung. Auch Christoph Kahlcke und Visar Mehmeti hatten ihre Verletzungen weitgehend auskuriert und standen im Kader. Es fehlte neben Berg Pekgür und Araik Arshakjan jedoch weiterhin der enorm wichtige Kapitän Kenny Korup.

Christoph Kahlke (VfR) gegen Mirko Boland (Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich

Rasensport spielt munter mit In der ersten Viertelstunde übernahm der Gast aus Neumünster selbstbewusst die Initiative. Das schien die Sörensen-Elf zunächst etwas zu überraschen, rühren die meisten Gegner im Joda-Sportpark doch Beton an und igeln sich ein. Keeper Fabian Landvoigt Opfer der Abseitsregel Nicht jedoch die Cornelius-Elf: Nach sieben Minuten ein Steilpass auf den schnellen Alija. Der hängt seinen Schatten Tyler Körting ab, Landvoigt stürmt heraus, Alija ist Sekundenbruchteile vor ihm mit dem ersten Kontakt am Ball und kommt zum Schuss. In den wirft sich Landvoigt – und bleibt verletzt liegen. Hätte das Abseits wie früher sofort angezeigt werden dürfen und nicht erst bei Ballkontakt, wäre die Aktion früher unterbunden worden. Landvoigt spielt zunächst sichtlich gehandicapt weiter und muss zur Pause gegen Jarmain Owusu ausgewechselt werden.

Benjamin Petrick (Todesfelde) und Jonas Schomaker (VfR). – Foto: Olaf Wegerich

Nachdem der spielbestimmende VfR mit Distanzschüssen von Kevin Schulz und Tom Schilling (der nach einer abgewehrten Ecke seinen Kollegen Jonas Schomaker anschießt) knapp scheitert, nutzen die Hausherren gleich die erste Möglichkeit. Todesfelde gnadenlos effektiv Über links wurde der pfeilschnelle Noel Denis gerade noch zur Ecke geblockt. Die schlug Mats Klüver hoch auf den zweiten Pfosten, Keeper Newe wurde fair geblockt, und Benjamin Petrick nickte aus zwei Metern ein (16.). Nach 18 Minuten identische Szene: Wieder holt der kaum zu stoppende Denis links die Ecke heraus, die kommt wie beim 1:0, doch diesmal ist Schomaker noch eben vor Petrick dran. Saubere und schmutzige Duelle Apropos: Die überaus fairen Zweikämpfe zwischen Petrick und Schomaker sowie auf der anderen Seite Alija gegen Körting gingen bei allem Einsatz betont fair ab. Im Gegensatz zum Duell Christian Rave gegen Ola Adesanya, bei dem es öfter überhart zur Sache ging. Hohes Tempo Auch nach dem Rückstand spielte der VfR mit. Das Spiel war nun bei nach wie vor hohem Tempo ausgeglichen, die Sörensen-Elf aber vor dem Tor deutlich gefährlicher. Zweimal war man außen durch, jeweils war Ex-Profi Jan-Marc Schneider am kurzen Fünfmeter-Eck den entscheidenden Schritt schneller als die nur in diesen Szenen zu späte VfR-Abwehr (22., 33.). Fast jeder Angriff ein Treffer.

Jan-Marc Schneider (Todesfelde) gegen Jan Lippegaus (VfR). – Foto: Olaf Wegerich

3:0 zur Halbzeit – VfR lässt sich nicht entmutigen Nach der Pause stellte Cornelius auf Dreierkette um. Damit stand man defensiv nun sehr stabil und machte deutlich das Spiel. Ob Tofe sich bewusst zurückzog und den VfR spielen ließ? Nicht zu entscheiden. Kevin Schulz (51.) hatte den Anschluss auf dem Fuß, erwischte den schwierigen Ball aber nicht. Oft brannte es nun nach langen Einwürfen oder Ecken vor Owusu, doch abgeklärt verteidigten Rave und die jungen Körting und Lasse Jetz alles weg. Im eigenen Sechzehner hatte Tofe die Lufthoheit. Minutenlang nagelten die Veilchen den Tabellenführer jetzt in der eigenen Hälfte fest, ohne dabei allerdings wirkliche Chancen herauszuspielen. Dreifachwechsel nach 62 Minuten bei Gelb-Blau Auch nach dem Dreifachwechsel bei den Todesfeldern änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf. Spielkontrolle hatte der VfR, aber Chancen ließ die starke Todesfelder Abwehr nicht zu. Schilling verhindert Treffer von Morten Liebert Und dann kam es wie so oft: Mit dem ersten gelungenen Tofe-Konter nach der Halbzeit gelang Morten Liebert fast das 4:0, doch Tom Schilling konnte den Ball noch von der Linie kratzen (70.).

Mats Klüver (Todesfelde) gegen Moshood Adesanya (VfR). – Foto: Olaf Wegerich