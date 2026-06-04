Todesfelde in Eimsbüttel im Tiefschlaf – Defensive nicht vorhanden Kurzweiliges Spiel beim 5:3 für die Zuschauer in Hamburg von Ismail Yesilyurt · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

Christian Rave (SV Todesfelde) war noch einer der besseren in einer Defensive des Gesamtteams mit der Note sechs. – Foto: Volker Schlichting

Viel schlechter kann eine Partie im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga Nord kaum beginnen. Schon nach zehn Minuten lag der SV Todesfelde im Duell der beiden Auftaktsieger beim Eimsbütteler TV (ETV) mit 0:2 im Hintertreffen. In der richtungsweisenden Begegnung vor 2046 Zuschauern wurde schnell offensichtlich: Die Schleswig-Holsteiner offenbarten in der Verteidigung eklatante Lücken, die an diesem Tag kaum Regionalligaformat, geschweige denn gehobenes Oberliganiveau besaßen.

Die Gastgeber aus Hamburg durften ihre Treffer viel zu einfach herausspielen, was im weiteren Verlauf zu einem zwischenzeitlich schier unglaublichen 0:4-Rückstand aus Sicht der Gäste führte. Möglicherweise war die spürbare Verunsicherung in der Todesfelder Hintermannschaft dem frühen Nackenschlag geschuldet: Tom Politz dribbelte sich bereits in der 3. Spielminute ungehindert in den Strafraum und traf präzise ins kurze Eck zur Hamburger Führung. Kaum hatte sich die Elf von Trainer Björn Sörensen gesammelt, fiel auch schon das zweite Tor für die Hansestädter. Toralf Hense erlief einen Steilpass und schloss aus rund 16 Metern erfolgreich zum 2:0 ab (10.). Nach einer knappen Viertelstunde verpasste Jasper Hölscher mit einem ungenauen Abschluss sogar nur knapp das vorzeitige 3:0.

Defensiv-Defizite führen zum klaren Pausenrückstand Ein erstes offensives Lebenszeichen der Todesfelder gab es in der 19. Minute zu verzeichnen. Nach einem Vorstoß in den Hamburger Sechzehner konnte ETV-Verteidiger Samuel Olayisoye jedoch im allerletzten Moment den Druck aus dem Abschluss von Jan-Marc Schneider nehmen, sodass die Situation geklärt wurde. Auf der Gegenseite hatte der SVT in der 31. Minute mächtig Fortune, als Max-Adrian Mbodje den Ball von der Strafraumgrenze mit seinem schwächeren Fuß hauchdünn am rechten Pfosten vorbei setzte. Nur zwei Minuten später verhinderte Christian Rave mit einem beherzten Einsatz am Torraum gegen Mbodje Schlimmeres.

Für Benjamin Petrick (SV Todesfelde), umringt von der ETV-Meute, und Co gab es in Abschnitt eins kaum ein Durchkommen. – Foto: Volker Schlichting

In der 35. Minute folgte jedoch die nächste anfängerhafte Abwehraktion der Todesfelder: Bei einem simplen Ball in die Tiefe stimmte das Zuordnungsverhältnis in einem Zwei-gegen-Zwei überhaupt nicht. Der lachende Dritte war ETV-Kraftpaket Mbodje, der die Kugel aus 16 Metern eiskalt an SVT-Keeper Fabian Landvoigt vorbei zum 3:0 in die Maschen schob. Das Zwischenfazit zur Pause fiel ernüchternd aus: Todesfelde offenbarte viel zu große Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen – sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Staffelung. Es mangelte an Abstimmung, Timing und der nötigen defensiven Aggressivität. Die kompakt verteidigenden Gastgeber hingegen agierten in allen Mannschaftsteilen hochfokussiert, schalteten schnell sowie schnörkellos nach vorne um und überrannten den SVT im ersten Durchgang regelrecht. Kabinenpredigt, Platzverweis und eine turbulente Aufholjagd In der Halbzeitpause wurde es in der Todesfelder Kabine verständlicherweise laut. Die deutlichen Worte zeigten Wirkung, zumal Björn Sörensen auch taktisch Anpassungen vornahm: Er beorderte Benjamin Petrick auf die rechte Mittelfeldseite, während Jan-Marc Schneider fortan in der Sturmspitze agierte. Die Gäste starteten spürbar engagierter und druckvoller in den zweiten Spielabschnitt. Dennoch holte die anfällige Defensive den SVT in der 53. Minute erneut ein. Mbodje konnte seinen Abschluss zwar nicht platziert genug setzen, sodass Landvoigt parierte, doch nur fünf Minuten später war der Bann gebrochen: Toralf Hense verwertete einen Querpass mühelos zum bitteren 4:0 (58.).

Mirko Boland (SV Todesfelde) mit einem Schuss, der abgeblockt wird. – Foto: Volker Schlichting

Wenigstens bewiesen die Segeberger in der Folge Moral und wehrten sich gegen ein drohendes Debakel. Morten Liebert nutzte nach knapp einer Stunde einen Fehler in der Hamburger Hintermannschaft und verkürzte auf 1:4 (61.). In der 67. Minute bot sich Schneider nach einem Zuspiel von Mirko Boland aus kürzester Distanz ein Riesenhochkaräter. Sein zu zentraler Schuss wurde zwar von ETV-Schlussmann Aboubakar Fofana pariert, doch beim Rettungsversuch grätschte Farid Dibamba den Todesfelder Angreifer ungestüm um. Die Konsequenz: Elfmeter für den SVT und Gelb-Rot für Dibamba. Liebert trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:4 (69.). Schülerhafte Fehler bremsen den SVT aus – Hoffnung bleibt bestehen In Überzahl blieben die Schleswig-Holsteiner zwar spielbestimmend, ließen in den Offensivaktionen jedoch die letzte Zwingendheit vermissen. Stattdessen machten sich die Gäste das Leben hinten selbst wieder schwer: Das 2:5 war sinnbildlich für diesen gebrauchten Defensivtag der Gelb-Blauen. Nach einem katastrophalen Fehlpass vor dem eigenen Strafraum glich die Abwehr einem aufgescheuchten Hühnerhaufen, der dem Ball nur noch hinterherlaufen konnte. Jasper Hölscher bedankte sich und bestrafte den Schnitzer eiskalt mit dem fünften Hamburger Treffer (79.). Wie gut aus Todesfelder Sicht, dass zumindest das Angriffsspiel in der Schlussphase funktionierte. Nur zwei Minuten später steckte Mirko Boland die Kugel stark auf Schneider durch, der das Leder energisch mit in den Strafraum nahm und humorlos hoch im kurzen Eck zum 3:5-Endstand versenkte (81.).

Jan-Marc Schneider (SV Todesfelde), hier gegen Juri Marxen (in rot, Eimsbütteler TV), gelang ein schönes Tor. – Foto: Volker Schlichting