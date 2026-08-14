Todesfelde II will gegen Pönitz die ersten Punkte

– Foto: Vivian Pfaff

Drei Spiele, drei Niederlagen: Für den SV Todesfelde II ist der Start in die Landesliga Holstein nicht nach Wunsch verlaufen. Am Samstag um 14 Uhr bietet sich im Heimspiel gegen die SVG Pönitz die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren. Während Todesfelde mit einem Torverhältnis von 3:7 noch ohne Zähler dasteht, hat der Aufsteiger aus Pönitz nach zwei Partien einen Punkt auf dem Konto. Gerade deshalb kommt dem direkten Duell schon früh in der Saison eine gewisse Bedeutung zu.

Todesfelde-Trainer Sebastian Fojcik erwartet einen Gegner, der trotz seines ebenfalls sieglosen Starts mit viel Selbstvertrauen auftreten dürfte. „Heimspiel gegen Pönitz, der als Aufsteiger natürlich mit einer gewissen Euphorie anreisen wird“, sagt Fojcik. Für seine Mannschaft gehe es vor allem darum, offensiv mehr Gefahr zu erzeugen. Beim jüngsten 0:1 beim TSV Bargteheide blieb Todesfelde erneut ohne eigenen Treffer. „Wir wollen uns mehr Torchancen als in den ersten Spielen erspielen und natürlich die ersten Punkte holen“, gibt Fojcik die Marschroute vor.

Pönitz hat seine Offensivstärke bereits gezeigt

Dass die Gäste durchaus verwundbar sind, gleichzeitig aber enorme offensive Gefahr entwickeln können, zeigte das spektakuläre 5:5 gegen den SSC Hagen Ahrensburg. Pönitz führte nach nur 23 Minuten bereits mit 3:0, musste anschließend aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Am Ende stand ein Spiel mit zehn Treffern und der erste Punkt des Aufsteigers. Für Todesfelde dürfte es deshalb besonders darauf ankommen, die Räume für die Pönitzer Offensive klein zu halten und selbst konsequenter nach vorne zu spielen.