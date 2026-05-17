Todesfelde II feiert Klassenerhalt mit Torfestival gegen Hartenholm 6:1-Erfolg im Saisonfinale – SVT dreht frühe Partie eindrucksvoll und beendet nervenaufreibende Spielzeit mit einem Befreiungsschlag von ck · Heute, 20:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Nach einem frühen Rückstand spielt sich die U23 des SV Todesfelde in einen regelrechten Rausch und sichert sich mit einem deutlichen Heimsieg den Verbleib in der Landesliga Holstein. Trainer Sebastian Fojcik spricht von einer „völlig verdienten“ Rettung, während Jörg Zenker beim TuS Hartenholm einen Auftritt weit unter dem gewohnten Niveau sieht.

Der Jubel kannte am Sonnabend im JODA Sportpark keine Grenzen mehr. Mit einem furiosen 6:1-Erfolg gegen den TuS Hartenholm hat die U23 des SV Todesfelde den Klassenerhalt in der Landesliga Holstein perfekt gemacht und sich nach einer Saison voller Anspannung eindrucksvoll belohnt. Noch lange nach dem Abpfiff feierten Spieler, Trainerteam und Zuschauer gemeinsam einen Abend, der für den Verein weit mehr bedeutete als nur drei Punkte. Dabei hatte die Partie zunächst denkbar ungünstig begonnen. Bereits nach sechs Minuten brachte Blerim Bara die Gäste aus Hartenholm in Führung. Kurzzeitig lag die Nervosität förmlich in der Luft – auch Trainer Sebastian Fojcik beobachtete eine verunsicherte Anfangsphase bei seiner Mannschaft. „Es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir die Saison in der Heimtabelle auf Platz zwei und in der Rückrundentabelle auf Rang vier abschließen, zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz standen und trotzdem bis zum letzten Spieltag zittern mussten“, sagte Fojcik später. „Umso glücklicher sind wir natürlich, dass wir die Saison jetzt mit dem Klassenerhalt erfolgreich beendet haben.“

Der frühe Rückstand wirkte bei den Gastgebern letztlich eher wie ein Weckruf. Nach rund einer Viertelstunde übernahm Todesfelde zunehmend die Kontrolle und spielte sich vor 243 Zuschauern in einen bemerkenswerten Rhythmus. „In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten hat man unserer Mannschaft die Nervosität noch angemerkt“, erklärte Fojcik. „Danach haben wir aber die Kontrolle übernommen, richtig guten Fußball gespielt und unsere Stärken auf den Platz gebracht – vor allem im Kombinationsspiel, im Tempo und in den Entscheidungen nach vorne.“ Vor allem Dennis Studt leitete die Wende ein. Mit seinem Doppelschlag in der 19. und 29. Minute drehte der Angreifer die Partie zugunsten der Gastgeber. Als Jakob Friedrichs wenig später auf 3:1 erhöhte, war die Begegnung bereits klar in Richtung des SVT gekippt. Kurz vor der Pause traf zudem Lasse Schwiemann zum 4:1 und sorgte endgültig für ausgelassene Stimmung auf den Rängen.