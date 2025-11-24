Todenbüttel verliert Schlitterpartie unglücklich 1:2

Im einzigen Wochenendspiel der Verbandsliga West konnte sich am Samstag der ETSV Fortuna Glückstadt mit 2:1 (1:0) gegen den Aufsteiger SV GW Todenbüttel durchsetzen. Im bereits zehnten Heimspiel der Saison kann die Mannschaft von Dieter Feldmann den vierten Heimsieg feiern und sich damit auf den fünften Platz vorarbeiten. Der Aufsteiger aus Todenbüttel hält trotz der Niederlage den zehnten Platz.

Frühe Führung durch Hinrich Schröder Im einzigen Wochenendspiel der Verbandsliga West konnte sich am Samstag der ETSV Fortuna Glückstadt mit 2:1 (1:0) gegen den Aufsteiger SV GW Todenbüttel durchsetzen. Im bereits zehnten Heimspiel der Saison kann die Mannschaft von Dieter Feldmann den vierten Heimsieg feiern und sich damit auf den fünften Platz vorarbeiten. Der Aufsteiger aus Todenbüttel hält trotz der Niederlage den zehnten Platz.

Traf mit einem Traumtor - Hinrich Schröder von Glückstadt. – Foto: Olaf Wegerich

Schwierige Bedingungen auf glattem Platz Doch nachdem die ersten Minuten gespielt waren, wurde schnell klar, dass ein reguläres Fußballspiel unter den anspruchsvollen Bedingungen kaum möglich war. Vor allem auf der Schattenseite war es glatt und rutschig. „Nach zehn Minuten bin ich zum Linienrichter gegangen und habe ihm gesagt: Brecht bitte hier ab, das ist eine reine Schlitterpartie auf der einen Hälfte des Platzes“, sagte Gästecoach Schneider. Denn beim Warmmachen waren die Probleme mit der Standfestigkeit so noch nicht auszumachen – sie kamen erst mit der Dynamik des Spiels. Obwohl die erste Hälfte recht ausgeglichen verlief, luden die Gäste Glückstadt immer wieder zu Kontern ein. Daraus resultierte auch das zweite Gegentor durch Bastian Peters (38.). Chancen auf beiden Seiten Marten Reimers und zweimal Torben Paulsen hatten noch die besten Chancen für den tapferen Aufsteiger. „Wir versuchen, Fußball zu spielen, und haben Probleme mit der Schlittschuhbahn“, fasste Gästecoach Schneider die ersten 45 Minuten zusammen.

Bjarne Hansen. – Foto: Olaf Wegerich

Todenbüttel kommt zurück ins Spiel Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Todenbüttel durch Maxi Lüdtke (53.) den 1:2-Anschlusstreffer erzielen und hatte zehn Minuten später Pech, dass ihnen ein möglicher Strafstoß nach einem Foulspiel an Marten Reimers verweigert wurde. Der Aufsteiger wurde nun deutlich zwingender in seinen Aktionen und versuchte es zunehmend mit einfachem Fußball, der den Platzverhältnissen angepasst war. „Wir haben umgestellt, die Bälle nach vorne geprügelt und sind auf die zweiten Bälle gegangen. Wir hatten gute Chancen, aber oft war es nur noch ein Gebolze“, so Schneider in seiner Wahrnehmung. Letzte Chance in der Schlussminute In der Schlussminute hatte der eingewechselte Co-Trainer Christopher Spirius mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze noch eine letzte Gelegenheit, den durchaus verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen, doch der Glückstädter Torhüter konnte den zu zentral angesetzten Schuss zur Ecke abwehren.

Jonas Illing. – Foto: Olaf Wegerich